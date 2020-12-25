فيروس كورونا .. الكلمة الأكثر بحثا على جوجل في 2020

تناول برنامج مؤثرون، المذاع عبر قناة سكاي نيوز، مساء اليوم الجمعة، تقريرًا عن أبرز الكلمات البحثية على جوجل، خلال العالم الحالي 2020.





وقال التقرير، إن 80 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد وتوفى 2 مليون شخص حول العالم بهذا الفيروس الخطير، مضيفا أن وكان أكثر الموضوعات بحثا على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.





من جانبها قالت ميساء عبسي باحثة في علم الأدوية في الكلية الملكية في لندن، إن وباء كورونا أثبت أن البحث العلمي والعلم هو المنقذ الأساسي للبشرية، مضيفة أن كورونا عمل انفجار هائل للمعلومات وهذا الأمر كان سلاح ذو حدين.





وأضافت البا حثة في علم الأدوية في الكلية الملكية في لندن، أنه هذه أول مرة وأسرع مرة يتم نشر السلسلة الجينية للفيروس بعد أسبوع من أكتشافة في ووهان بالصين وهذا الأمر مكن العلماء من اكتشاف لقاح للفيروس حول العالم.



