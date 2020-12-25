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شاهد| أطفال موهوبون في احتفالية العام الجديد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:44 م
صدى البلد
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عادل نصار
تناولت الإعلامية مروة عزام، في برنامجها أطفال ولكن المذاع عبر شاشة المحور مساء اليوم الجمعة، تقريرا لبعض الأطفال الموهوبين وهم يعزفون على بعض الألات الموسيقية احتفالًا بالعام الجديد.

من جانبها قدمت عزام، التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنية أن يأتي العام الجديد بالخير على الجميع وتحقيق الأماني.

وخلال التقرير، تحدثت مع الأطفال الموهوبين، وردت طفلة تدعى أمنية، أنها تحب كثير العزف على الألات الموسيقية، وأنها تعلمت العزف عليها تحت إشراف معلمين متخصصين.

وقال طفل يدعى آدم، إنه تعلم العزف على الآلات الموسيقية خمس مرات فقط، وبعدها استطاع العزف بسهولة.
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