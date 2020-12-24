فخري الفقي: منظومة السلع التموينية في ظل كورونا تحتاج لحوار مجتمعي

كشف الدكتور فخري الفقي ، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، عن أن منظومة السلع التموينية وعلى رأسها رغيف الخبز في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد تحتاج إلى حوار مجتمعي.





وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى" بالتليفزيون المصري، أن الهدف الرئيسي لأي نظام اقتصادي هو تحسين مستوى معيشة المواطن على المدى البعيد.





وتابع المستشار السابق، أن هذا الأمر يتعلق وممثل في مستوى معيشة المواطن ومتوسط الدخل يزيد كل عام بما يتوافق مع إمكانية ملاحقة الزيادة في الأسعار كل عام.





وأردف الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي مع الإصلاح الاقتصادي، متابعا أنه كان معدل النمو قبل الإصلاح 2% وهو سيئ جدا.



