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مي كرم جبر: الدولة أعطت فرصة ذهبية للفئات المهمشة في البرلمان

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:49 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عادل نصار
قالت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب، إن فكرة تخصيص 25% للمرأة داخل مجلس النواب انجاز عظيم، لافتة إلى أن أهم المهام هي التواصل مع الجمهور، وما يأمل الناخب لتقديمه بخطط قابلة للتنفيذ.

وأضافت النائبة مي كرم جبر، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب مسئول عن الرقابة والتشريع، مشيرة إلى أنها قامت بعمل زيارات وندوات مع الشباب للتعرف على مشاكلهم وهمومهم.

وأوضحت أنه لا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة في البرلمان، وكل عضو يفرض شخصيته، ولكن المرأة تستطيع أن تلمس القضايا التي تخص المرأة مثل الطلاق والمشكلات التي تواجه زوجات الشهداء، مشيرة إلى أن المرأة هي الأقرب للشارع.

ونوّهت بأن الدولة أعطت فرصة ذهبية للفئات المهمشة في البرلمان وهما المرأة والشباب، وعلينا أن نثبت أننا جديرون بهذه الفرصة، وهذه مسئولية ثقيلة، ولابد أن يكون العمل له مردود، مضيفة أن هناك لجانًا تدرس جميع الملفات المتعلقة بالخدمات ويتم التجهيز لقائمة عمل لها، وخلال الدعاية الانتخابية ساهمنا في رؤية المشكلات على أرض الواقع.
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