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توك شو

شاهد.. 4 نصائح تلخص روشتة للتخلص من الاكتئاب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:07 م
صدى البلد
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عادل نصار
حذرت شيرين فكري، خبيرة الأبراج والفلك، من الاستسلام لمرض الاكتئاب، مقدمة عدة نصائح للتعامل مع هذا الأمر.

وقالت فكري، في حوارها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، إنه في ناس تستلم لـ الاكتئاب، وهم في حاجة أن يكون عندهم حسن ظن بالله عز وجل، أن يكون الإنسان مؤمن بالقضاء والقدر.

وطالبت خبيرة شيرين فكري، خبيرة الأبراج والفلك، الأشخاص المعرضين للدخول في حالة من الاكتئاب النظر لنصف الكوب المليان، متابعة أنه عليه يعرف أنه خرج من التجربة الأخيرة بأشياء مهمة، وخبرة جديدة تضاف لحياته. 

وفي السياق نفسه أشارات خبيرة الأبراج والفلك، إلى أن مواليد برجين أي في أخر برج وأول برج الذي يليه يتمتعون بأطيب الصفات في البرجين، مؤكدة أن موضوع صفات الأبراج في غاية الأهمية لكي تعرف الكثير عن الآخرون وأمرا يساعد على تحقيق تفاهم أكبر بين الناس.

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