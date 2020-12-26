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منوعات

الشوكولاتة والتونة.. مأكولات تقاوم فيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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نهى حمدي
رغم البدء في طرح بعض اللقاحات وتجربة علاجات محتملة لعلاج مصابي كوفيد-19، لكن سيظل فيروس كورونا المستجد يمثل تهديدًا لدول العالم، لذلك لا يزال العلماء يبحثون عن طرق يمكن لأفراد الجمهور من خلالها تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى ومنع الأعراض الشديدة إذا أصيبوا بالعدوى.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن أحد السبل التي يستكشفها الأكاديميون هي علوم الأغذية والتغذية، خصوصا مع التجارب والدراسات العلمية التي توصلت إلى أن العديد من منتجات المتوفرة في السوبر ماركت قد تكون قادرة على المساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن النظريات تتزايد حول الدور الوقائي للمكملات الغذائية الشائعة مثل أوميجا 3 وفيتامين د والميلاتونين، ولكن قد تساعد أيضًا العناصر الغذائية الأخرى.

وتوصل الباحثون إلى أن هناك عناصر يمكن شراؤها من السوبر ماركت وهي مفيدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا، ومن بين هذه الأغذية التونة، والشيكولاتة الداكنة، ومستخلص بذور الجريب فروت.

كما أشارت الصحيفة إلى مادة نيسن وهي من المواد الحافظة المستخدمة في الأغذية المعلبة ولكنها مفيدة للجسم لأنها تصنع بشكل طبيعي، وأخيرًا الأعشاب البحرية، فكل هذه المأكولات والأغذية تساعد على مقاومة فيروس كورونا المستجد وفقًا لعدد من المعاهد والجامعات العلمية.
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