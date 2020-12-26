احترس منها.. تعرف على أعراض السلالة الجديدة من فيروس كورونا

ولا يبدو أن السلالة الجديدة أكثر ضررًا من السلالة القديمة لفيروس كورونا المستجد، ولكنها أكثر قابلية للانتقال والانتشار على نطاق واسع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





