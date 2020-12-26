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مرأة

احترس منها.. تعرف على أعراض السلالة الجديدة من فيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:07 م
اعراض السلالة الجديدة
اعراض السلالة الجديدة من فيروس كورونا
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آية التيجي
كشف بحث جديد أجري بواسطة مجموعة من الباحثين في الهند، عن أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا تحمل أعراضًا جديدة تختلف عن السلالة القديمة كوفيد 19؛ حيث أطلق الخبراء على سلالة كورونا الجديدة اسم VUI 202012/01 والتي تحمل مجموعة من الأعراض التقليدية لكورونا.




ولاحظ الباحثون أن أعراض السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد كانت: الإعياء وفقدان الشهية والصداع والتشويش والارتباك الذهني وآلام العضلات والطفح الجلدي والإسهال، وصعوبة في التنفس، وألم أو ضغط مستمر في الصدر، وعدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا، وزرقة الشفاه أو الوجه.


وأكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية، أن هناك بعض التشابه بين أعراض السلالة الجديدة أعراض كورونا COVID-19 المعروفة، والتي تشمل: الحمى والسخونة عند لمس صدرك أو ظهرك، والسعال الجاف بجانب فقدان حاستي الشم والتذوق.


ولا يبدو أن السلالة الجديدة أكثر ضررًا من السلالة القديمة لفيروس كورونا المستجد، ولكنها أكثر قابلية للانتقال والانتشار على نطاق واسع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.


وأفاد الباحثون بأن الالتزام بالعزل المنزلي عند الإحساس بـ أعراض فيروس كورونا، مع التوعية بارتداء الكمامة والحرص على تجنب التجمعات وغسل اليدين جيدا بالصابون وتعزيز تناول الأطعمة الصحية وفقدان الوزن يمكن ان تساهم في الوقاية من الإصابة بالفيروس.
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