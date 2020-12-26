زرقة الشفاه والوجه.. 5 علامات تكشف السلالة الجديدة لـ كورونا

كان الأمل في ظهور لقاح يوقف زحف فيروس كورونا المستجد كبير جدًا، ظهر اللقاح ولكن الفيروس تمرد وتحور لسلالات جديدة، لها خمسة أعراض تظهر على المصاب بها.





لا يبدو أن السلالة الجديدة أكثر ضررًا من الطفرات السابقة ولكنها أكثر قابلية للانتقال والانتشار على نطاق واسع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





ولكن هناك علامات وأعراض تحذيرية لـ COVID-19، فبالإضافة إلى الأعراض الرئيسية، نشر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) خمس علامات تحذيرية طارئة لـ فيروس كورونا.





تلك العلامات هي: صعوبة في التنفس، ألم أو ضغط مستمر في الصدر، ارتباك جديد، عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا، زرقة الشفاه أو الوجه.





أما عن الأعراض للسلالة العادية وهي ارتفاع في درجة الحرارة، وهذا يعني أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك، حتى إنك لا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك.





وسعال جديد ومستمر، وهذا يعني السعال الشديد لأكثر من ساعة، أو ثلاث نوبات سعال أو أكثر في غضون 24 ساعة وإذا كنت تعاني عادة من السعال، فقد يكون أسوأ من المعتاد.





فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق، وهذا يعني أنك لاحظت أنه لا يمكنك شم أو تذوق أي شيء، أو رائحة أو طعم مختلف عن المعتاد.