أشد من كورونا.. العثور على سلالة متحولة للفيروس الخطير في فرنسا وأيرلندا

أعلنت فرنسا وأيرلندا العثور على سلالة متحولة لـ كوفيد19 لكن أشد من فيروس كورونا قد هبط على شواطئهما على الرغم من حظر السفر وسط مخاوف من ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفيات في البلدين.





وقالت أيرلندا في يوم عيد الميلاد بوجود نوع جديد من فيروس كورونا شديد العدوى مؤكدة أنه سوف يصيب الكثير من الناس لأنه ينتشر بشكل أسرع.





وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة لـ كورونا أكثر خطورة أو مميتًا ، لكن المزيد من الحالات سيؤدي حتمًا إلى المزيد من الوفيات.





وتابعت "ديلي ميل" أنه في المملكة المتحدة البريطانية، تتركز السالة الجديدة في لندن والشرق والجنوب الشرقي من إنجلترا وأماكن أخرى.





وقالت باريس أن السلالة الجديدة لـ كورونا دخلت البلاد بسبب مواطن يعيش في بريطانيا وصل من لندن إلى باريس في 19 ديسمبر ولم تظهر عليه أعراض.





في غضون ذلك ، أكد فريق الطوارئ الوطنية للصحة العامة في أيرلندا (Nphet) أنه تم تحديد السلالة الجديدة حيث سجلوا 1025 حالة جديدة ووفاتين أخريين بسبب المرض وكانت آخر مرة تجاوزت فيها الحالات اليومية المسجلة 1000 حالة في 25 أكتوبر وذلك على الرغم من تمديد الحكومة الأيرلندية للحظر على الرحلات الجوية ورحلات عبارات الركاب من بريطانيا إلى أيرلندا حتى 31 ديسمبر.





وعادت أيرلندا إلى إغلاق المستوى الخامس أمس وستستمر القيود حتى 12 يناير وأُجبرت المطاعم والحانات على الإغلاق لكن المتاجر لا تزال مفتوحة ولا يسمح بالتجمعات بين الأسر في المنازل الخاصة والحدائق.





يأتي الإغلاق وسط مخاوف من خروج المرض عن نطاق السيطرة مع تزايد أعداد الفيروس الآن بنحو 10% كل يوم.