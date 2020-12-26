بعد تزايد الحالات في المنازل.. طرق للتعامل مع مريض كورونا في المنزل

صرح وزير التعليم العالي ان حالات كورونا في المنازل اكثر من بكثير من اللاتي تم رصدها، وهو ما يزيد من المخاوف حول انتشار كثيف للموجة الثانية من فيروس كورونا، أو التعامل مع الموقف عندما يظهر على أحد أفراد الأسرة أعراض فيروس كورونا .
إذا ظهرت علي احد افراد اعراض فيروس كورونا كـ نوبات السعال المستمرة، وارتفاع درجة الحرارة عند لمس الظهر او الصدر، وضيق التنفس، مع فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق يمكنك أن تقوم بعمل حجر منزلي دون أن تتوجه إلى المستشفيات.
قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريح لـ "صدى البلد" الإخباري، ان هناك نصائح يجب ان تتبعها إذا كنت تعزل نفسك في المنزل حال اصابتك بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، وتشمل:
1- منع الزيارات لمدة شهر كامل.
2- يتم العزل فى غرفة واحدة جيدة التهوية.
3- يفضل أن تكون مزودة بحمام, فى حالة عدم وجود حمام ، يخصص حمام آخر مع مراعاة التطهير أولًا بأول.
4- قلل من عدد مقدمي الرعاية إلى الحد الأدنى، ويفضل أن يكون شخصا واحدا.
5- أبقِ باب غرفة المريض مغلقًا، وإذا أمكن ، افتح النافذة بصورة متكررة .
6- يجب على كل من المريض والأشخاص الذين يعتنون بهم ارتداء الكمامات، و الجوانتي الطبي عندما يكونون في نفس الغرفة, يتم التخلص منها بطرق صحية سليمة.
7- توفير التغذية الصحية المناسبة المتوازنة فى الكم والنوع للشخص المصاب بفيروس كورونا التاجي.
8- حماية أفراد الأسرة الضعفاء الآخرين ، مثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أو الأشخاص الذين يعانون من مرض مزمن كأمراض القلب، ومرض السكري والضغط.
9- محاولة العثور على سكن بديل.
10- البقاء على اتصال عبر الهاتف أو مع مكالمات الفيديو مع الآخرين.
11- تطهير الأسطح كافة بالمطهرات الطبية.