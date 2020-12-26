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أخبار العالم

تختلف عن كوفيد 19.. أعراض الإصابة بسلالة كورونا الجديدة.. اعرفها

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:06 ص
أعراض الإصابه بسلالة
أعراض الإصابه بسلالة كورونا الجديدة
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم، السبت، بأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا تحمل أعراضًا جديدة تختلف عن السلالة القديمة لكوفيد 19.

وأطلق الخبراء على سلالة كورونا الجديدة اسم VUI 202012/01 واكتشفوا أعراضا لها مختلفة عن الأعراض التقليدية لكورونا.

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، فقد لاحظ الباحثون أن السلالة الجديدة ترتبط أكثر بأعراض مثل "الإعياء وفقدان الشهية والصداع والتشوش الذهني وآلام العضلات والطفح الجلدي والإسهال".

وتأتي هذه الأعراض إلى جانب الأعراض بالسلالة الأولى المعروفة من كورونا، والتي تشمل "الحمى والسعال الجاف بجانب فقدان حاستي الشم والتذوق".

وكما هو الحال خلال الفترات السابقة من هذا العام، فإن الالتزام بالعزل الفوري في المنزل وإجراء الاختبار في أقرب وقت، من أجل الوقاية من المرض، يتم مع التوعية بارتداء الكمامة والحرص على تجنب التجمعات وغسل اليدين جيدا بالصابون وتعزيز تناول الأطعمة التي تعزز المناعة.

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