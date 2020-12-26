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اللب الأبيض والبروكلي والبقدونس.. خضراوات تساعد على رفع المناعة لمواجهة كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:20 ص
اللب الابيض
اللب الابيض
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فرح علاء الخولي
نصحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، كل أصحاب الأمراض المزمنة يجب ألا يفارق طبيبه، لافتة إلى أن الدولة المصرية تعاملت مع الأزمة بشكل جيد فاق كل التوقعات، وكان هناك حرص شديد من الدولة على كبار السن وتوفير التأمين الصحي اللازم لهم لإدارة الازمة.


وقدمت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، خلال حوارها في برنامج "صباح الورد"، المذاع  على قناة "تن"، عددا من النصائح لبعض العادات والأغذية التي تقي من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أنه يجب العودة إلى عاداتنا الغذائية القديمة في الحرص على تناول الخضراوات المختلفة، وشددت على أكل البقدونس لأهميته لأنه يحتوي على مضادات أكسدة وأملاح معدنية ومجموعة من الفيتامينات، غير أنه يمنع الانتفاخات، فإن لديه العديد من الاهتمامات.


وأضافت أن البروكلي والقرنبيط من الخضراوات الهامة أيضا في تلك الفترة، ونصحت بعدم غلي البروكلي كثيرا، وأن يأكل في السلطة للحفاظ على قيمته الغذائية، إلى جانب العدس والحمص من البقوليات.


وكشفت عن معلومة هامة تتعلق باللب الأبيض بأن لديه قيمة غذائية تقي من الإصابة بفيروس كورونا، معقبة مازحا: "أنا مش عايزاهم يغلوه بس بمناسبة الأعياد ورأس السنة"، فإن اللب الأبيض لديه عنصر الزنك بشكل كبير جدا، فهو أسلم من الأدوية".


وأشارت إلى أن الفيروس يحارب من أجل التعايش والبقاء، لذا بدأ يغير شكله ويتمحور ومن هنا تظهر سلالات جديدة في العديد من الدول، وتتميز تلك السلالات بالانتشار بشكل أكبر ولكن حتى الآن لم يثبت أنها أكثر قوة وخطورة.
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