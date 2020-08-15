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مرأة

اللب الأبيض يحمي من الانفلونزا والبرد

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:34 ص
نوع شهير من اللب
نوع شهير من اللب يحمى من الانفلونزا والبرد
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اسماء محمد
تعد نزلات البرد والانفلونزا الموسمية من اكثر الامراض الشائعة بين البشر فى مختلف انحاء العالم وبعد انتشار كورونا اصبحت الاصابة بهذه الامراض يثير القلق والشكوك حول اصابة الانسان بالفيروس الجديد مما يثير الرعب داخل الاسرة حتى تمر فترة الحضانة بسلام.
 
ومن هنا فان الاهتمام بالصحة من الامور المهمة جدا فى هذا التوقيت وعلى الجميع الانتباه اها خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة الجهاز المناعى .
ذكر موقع " بولد سكاى " انه من اهم الاشياء التى ترفع جهاز المناعة هى بذور اليقطين او اللب الابيض فهى القادرة على رفع كفاءة الجهاز المناعى والجهاز التنفسى بالاخص .

ويحتوى اللب الابيض أو  بذور اليقطين على معادن حيوية مثل الزنك والحديد، وتساعد هذه العناصر الغذائية في تقوية جهاز المناعة وتمنع دخول العدوى مثل الفيروسات أو البكتيريا إلى الجسم.

تمنع بذور اليقطين أيضًا الحساسية التي قد تؤدي إلى سيلان الأنف أو السعال نوع لب شهير يحمى من نزلات البرد .

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