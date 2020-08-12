تسبب تهيج الحلق وتقلل المناعة.. أطعمة توقفي عن تناولها

توجد 5 أطعمة يفضل تجنبها عند الإصابة بـ نزلة برد ، و5 أطعمة يمكنك تناولها بدلاً من ذلك.





ويمكن أن تساعد الأطعمة الصحيحة في تقوية جهاز المناعة لديك وتحسين الأعراض في وقت أقرب، في حين أن الأطعمة الخاطئة يمكن أن تجعلك تشعرين بأنك أسوأ.





وفقًا لموقع برايت سايد أطعمة عديدة، ينصح بتجنبها:





1. الفراولة

تُعد الفراولة من المواد التي تحتوي على نسبة عالية من الهيستامين ويمكن أن تسبب إزعاجًا لمرضى الجيوب الأنفية.







2. الحلويات

تحتوي على الكثير من السكر الذى يؤثر على الجهاز المناعي بشكل مؤقت وقدرة خلايا الدم البيضاء على محاربة الجراثيم لذا يجب السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول السكر.





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3. الأطعمة المصنعة

ليست كل الأطعمة المصنعة غير صحية أو خيارًا سيئًا ، لكن بعضها قد يحتوي على مستويات عالية من الملح والسكر والدهون. وهذه المكونات تسبب الالتهابات وقد تؤخر عملية شفاء الجسم.





4. الأطعمة المخللة