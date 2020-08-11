يقلل خطر العدوى.. غسول الفم يبطل مفعول كورونا مؤقتا في الحلق

موقع "فوكوس أونلاين" الألماني .





وأوضح الفريق البحثي بجامعة بوخوم الألمانية أنهم توصلوا لنتائج جيدة حول فوائد استخدام غسول الفم في مكافحة فيروس كورونا ، وذلك بعد أن قام الباحثون بتجربة ثمانية أنواع مختلفة من غسول الفم المتاح في الأسواق .





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وأوضحت الدراسة أن استخدام بعض أنواع غسول الفم تؤدي إلى إبطال مفعول فيروس كورونا مؤقتًا في منطقة الفم والحلق، وهو ما يساعد في خفض خطر العدوى خاصة أثناء زيارة طبيب الأسنان أو زيارة عيادات الأطباء لتلقي العلاج.





كما أشار الباحثون إلى أن نسبة وجود الفيروس في الفم والحلق تكون مرتفعة، وهو ما يزيد من خطر نقل العدوى.





فوائد أخرى لغسول الفم :

أما عن فوائد استخدام غسول الفم ، فهو يعمل على الوصول لجميع أجزاء الفم ويخلصك من رائحة الفم الكريهة ، كما يحمي غسول الفم من التهابات اللثة ، وقلل خطر تسوس الأسنان ، ويعمل على تنظيف الأسنان وما ببينهما بعمق حاصة وأن فرشاة الأسنان لا تستطيع الوصول لهذه المناطق .