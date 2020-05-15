هل الغرغرة بغسول الفم تساعد في قتل كورونا.. الصحة العالمية ترد

علقت منظمة الصحة العالمية، على التقارير التي تفيد بأن غسول الفم لديه القدرة على الحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، قالت المنظمة، إنه لا يوجد دليل على أن غسول الفم "الغرغرة" يمكنه القضاء على فيروس كورونا عن طريق قتله قبل أن يصيب الخلايا البشرية.





يأتي ذلك بعد أن قال باحثون دوليون، إن فيروس كورونا ينتمي لفئة "الفيروسات المغلفة"، والتي تكون مغطاة بطبقة دهنية معرضة لبعض المواد الكيميائية.





ولفت الباحثون إلى أن غسول الفم يمكن أن يدمر الطبقة الخارجية أو "غلاف" الفيروس، ما يمنع تكاثره في الفم والحلق.





ودعا العلماء إلى "دراسة فورية" لمعرفة المزيد عن تأثير المواد الكيميائية الموجودة في غسول الفم لمكافحة كورونا، لعدم وجود دليل سريري على نجاحه.





ولا يزعم باحثو الدراسة أن غسول الفم الحالي المتاح تجاريًا يمنع الإصابة بـ كوفيد-19، ولكن يمكن أن يكون إجراء المزيد من الأبحاث حول المواد الكيميائية لغسول الفم مفيدًا.