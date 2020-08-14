AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هل تعتبر الزيادة الطفيفة في أعداد كورونا أمس مؤشر خطر؟

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:41 م
هل تعتبر الزيادة
هل تعتبر الزيادة الطفيفة في أعداد كورونا أمس مؤشر خطر ؟
Advertisements
اسماء محمد
شهدنا خلال الفترة الأخيرة انخفاضا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا ولكن بدأت تزداد الإصابات مرة أخرى .. فهل هذا مؤشر خطر لعودة الوضع لما كان عليه؟

قال الدكتور طه عبد الحميد، أستاذ صدر وحساسية، مؤشر الخطر الحقيقى هو إهمال المواطنين والتعامل مع الفيروس بمنتهى التهاون وهو السبب الرئيسى فى زيادة الإصابات واذا استمر الوضع هكذا فستزداد الإصابات أكثر.

وأضاف "طه" لـ "صدى البلد" أن فيروس كورونا وباء لايوجد له علاج نهائى أو لقاح يحمى منه وهو لم يختفى بنسبة 100% لنقول أن الموجة الأولى للفيروس انتهت.

وأكد "طه" ان سبب زيادة الإصابات مرة اخرى بفيروس كورونا يرجع لتخلى كثيرون عن الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة واستخدام الكحول وغسل الأيدي فالشوارع اصبحت ممتلئة بالناس، هذا بالإضافة إلى بعض المستشفيات التى تتعامل مع المرضى بتهاون وتصف لهم ادوية للعلاج فى المنزل دون اجراء تحليل الفيروس.

وناشد "طه" مجلس الوزراء بعودة حظر التجول لأنه الحل الوحيد للسيطرة على اهمال المواطنين مطالبا بالتشديد على الاجراءات الاحترازية فى الاماكن العامة والمواصلات وخفض سعر تحليل كورونا للمواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: لا نهاية لوباء كورونا قبل اختفاء الفيروس من العالم

سجلت 357 حالة جديدة .. وفيات فيروس كورونا في بريطانيا تتجاوز 40 ألف

أحد الأدوات .. الصحة العالمية: الكمامات فقط لا تحمي من الإصابة بفيروس كورونا

للرجال .. تناول هذا النوع من البذور وشاهد النتيجة على صحة العظام

أسباب صوت تصفير الفرامل.. وطرق علاجه

الحكومة تحذر المواطنين من الأمان الزائف لـ كورونا.. وتبدي قلقها لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.. وتؤكد: الموجة الثانية المتوقعة ليست بخطورة الأولى

ترشيحاتنا

إطلالة الأميرات.. ابنة أحمد زاهر تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

لحظة دفن سمير الإسكندراني في مقابر الأسرة بالسيدة نفسية.. صور

أحمد عيد عبدالملك يرد على زاهى حواس: الفراعنة أهلاوية.. بس اللعيبة بتحب الأهرامات

قبل مواجهة الأهلي.. كورونا يضرب الوداد المغربي.. وتأجيل مباراته أمام الجيش الملكي

بعد تسريب عقد الزواج .. تعرف على فارق العمر بين هيفاء وهبى ومحمد وزيرى

مصادر بـ الأهلي: فيفا أنصف كهربا رغم الغرامة واُثبت صحة موقفنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إجراء جراحة 6 ساعات.. نادين نجيم داخل المستشفى مع ابنيها.. شاهد

لوك طبيعي.. منة فضالي تبهر متابعيها بالأبيض والأحمر

لحظة دفن سمير الإسكندراني في مقابر الأسرة بالسيدة نفسية.. صور