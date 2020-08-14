هل تعتبر الزيادة الطفيفة في أعداد كورونا أمس مؤشر خطر ؟

شهدنا خلال الفترة الأخيرة انخفاضا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا ولكن بدأت تزداد الإصابات مرة أخرى .. فهل هذا مؤشر خطر لعودة الوضع لما كان عليه؟





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قال الدكتور طه عبد الحميد، أستاذ صدر وحساسية، مؤشر الخطر الحقيقى هو إهمال المواطنين والتعامل مع الفيروس بمنتهى التهاون وهو السبب الرئيسى فى زيادة الإصابات واذا استمر الوضع هكذا فستزداد الإصابات أكثر.





وأضاف "طه" لـ "صدى البلد" أن فيروس كورونا وباء لايوجد له علاج نهائى أو لقاح يحمى منه وهو لم يختفى بنسبة 100% لنقول أن الموجة الأولى للفيروس انتهت.





وأكد "طه" ان سبب زيادة الإصابات مرة اخرى بفيروس كورونا يرجع لتخلى كثيرون عن الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة واستخدام الكحول وغسل الأيدي فالشوارع اصبحت ممتلئة بالناس، هذا بالإضافة إلى بعض المستشفيات التى تتعامل مع المرضى بتهاون وتصف لهم ادوية للعلاج فى المنزل دون اجراء تحليل الفيروس.



