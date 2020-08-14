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منوعات

دواء لعلاج القمل يقتل فيروس كورونا.. تفاصيل

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:35 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
توصل الخبراء والعلماء لعدد من الأدوية خلال رحلة البحث عن علاج لفيروس كورونا المستجد، يمكنها معالجة الفيروس المستجد إلى جانب استخدامه الأساسي، فمؤخرًا يتم التوصية بعقار يتم استخدامه لعلاح القمل.  

فقد أوضح "توماس بورودي" الطبيب الأسترالي بمركز أمراض الجهاز الهضمي ، إن عقار Ivermectin الذي يتم استخدامه لعلاج قمل الرأس، يمكنه معالجة فيروس كورونا إذا تم تناوله مع الزنك والمضادات الحيوية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما أشار "بورودي" إن الفيروسات تتكاثر عن طريق المضيف وليست من تلقاء نفسها، وبالتالي يعمل الدواء على قتل الفيروسات عن طريق تثبيط تكاثرها داخل جسم الإنسان.

فيما أشارت الدراسة التي أجرتها جامعة "موناش" ومعهد "دوهرتي"، أن الحصول على الدواء و الزنك يخفضان بشكل فعال فيروس كورونا، ولكن الدراسة لم تخرج إلى مرحلى التجربة البشرية حيث وجه إليها انتقادات بأن قتل الفيروس يحتاج لجرعة أعلى بـ 50 مرة من الجرعة التي تعطى عادة للبشر.

ولكن رد " بورودي" بإن إذا تم تخفيض الجرعة لتصبح متناسبة مع الاستخدام البشري، فبإمكانه القضاء على الفيروس وربما سيترك آثار جانبية قليلة أو معدومة، كما وثق كلامه بأنه أجرى تجربة على 60 مريضا في بنجلاديش والذين تم شفاؤهم جميعا من الفيروس.


الجدير بالذكر أن الدواء الذي يستخدم على نطاق واسع لعلاج القمل والطفيليات الأخرى يتم استخدامه من قبل إدارة السلع العلاجية في أستراليا ومدرج كدواء أساسي من قبل منظمة الصحة العالمية.

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