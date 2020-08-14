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أخبار العالم

وفاة مسئول بارز في فنزويلا بسبب فيروس كورونا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:03 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية بوفاة  داريو فيفاس، رئيس الحكومة الإقليمية للعاصمة الفنزويلية كاراكاس بعد إصابته بفيروس كورونا. 

وفارق داريو فيفاس البالغ من العمر 70 عاما بعد شهر تقريبا من تشخيص إصابته بالفيروس. 

وكان رئيس الحكومة الإقليمية للعاصمة الفنزويلية واحدا من بين حوالي 10 من كبار السياسيين أو المسئولين أو ضباط الجيش الفنزويليين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وبين من تأكدت إصابتهم بالفيروس، وزير الإعلام خورخي رودريغيز، ووزير النفط طارق العيسمي، وزعيم الحزب الحاكم ديوسدادو كابيلو.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل سريع في فنزويلا خلال الفترة الأخيرة، حيث تأكد إصابة 29 ألفا و88 شخصا بالفيروس في حين تم تسجيل وفاة 247 مصابا بالمرض فيما يعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.

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