تقارير تؤكد أن تساقط الشعر بسبب فيروس كورونا

انتشر المرض شديد العدوى إلى 213 دولة في جميع أنحاء العالم ، وأصاب أكثر من 20 مليون شخص. في حين أن حالة الزكام ودرجة الحرارة المرتفعة وسوء الحلق كانت تعتبر من السمات المميزة لفيروس كورونا الجديد ، فقد ثبت منذ ذلك الحين أن المرض يتجلى أيضًا بطرق غير مفهومة تمامًا





يتعلم العلماء والخبراء الطبيون المزيد عن الفيروس مع مرور كل يوم في محاولة لفهم طرق التدوين الذهني التي يهاجم بها العامل الممرض الجسم بالكامل ، من الرأس إلى أخمص القدمين. تشمل بعض الأعراض الغريبة تمامًا لـ COVID-19 اضطراب المعدة ، وألمًا في الساقين ، وطفحً جلديًا ، وانخفاض الإحساس بالرائحة أو الذوق (في حالة عدم وجود أنف مسدود) وحتى مشاكل في العين وفقال timesofindia.indiatimes





وقد لوحظ أن المرضى الذين يتعافون بعد معاناة شديدة من مرض فيروس كورونا قد ينتهي بهم الأمر بتلف رئوي دائم وتأثير صحي كبير على الكلى والدماغ والقلب.





إضافة إلى قائمة الحقائق المثيرة للخدش حول COVID-19 ، يلاحظ الباحثون أن COVID-19 يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تساقط الشعر بشكل مؤقت. نعم ، وفقًا لمسح أجرته الدكتورة ناتالي لامبرت من كلية الطب بجامعة إنديانا واستطلاع مجموعة Survivor Corp على Facebook ، فقد وجد أن تساقط الشعر كان من بين أفضل 25 عرضًا يعاني منها أولئك الذين تم تشخيصهم بمرض شديد العدوى.





تم إجراء الاستطلاع على أكثر من 1500 ناجٍ من المرض ، والذين كانوا يعانون من التأثير طويل المدى لـ COVID-19. يُعرف هؤلاء المرضى الذين تم شفاؤهم بالمسافرين لمسافات طويلة. وكشف الاستطلاع أيضًا أن الأشخاص الذين يسافرون لمسافات طويلة قد عانوا من تساقط الشعر أكثر من الغثيان واحتقان الأنف - وهما عرضان تم تحديدهما إلى حد كبير من قبل الوكالات الطبية مثل CDC.





أحد الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر لدى مرضى كوفيد -19 يمكن أن يكون الضغط الهائل لمحاربة المرض. هذا النوع من تساقط الشعر المؤقت ، المعروف تقنيًا باسم "تساقط الشعر الكربي" ، يحدث عندما يتعرض جسمك لقدر هائل من الإجهاد ، في شكل صدمة أو صدمة أو مرض.

ومع ذلك ، نظرًا للطبيعة الجديدة للعدوى ، من الصعب تحديد سبب مستقل واحد لتساقط الشعر. ويمكن أن يُعزى أيضًا إلى سوء المدخول الغذائي ، بسبب تعطل الجهاز الهضمي وفقدان الشهية لدى المرضى. يضع الفيروس أيضًا قدرًا هائلًا من الضغط النفسي والجسدي على الجسم ، مما قد يؤدي مرة أخرى إلى تساقط الشعر.





يرى الخبراء أن تساقط الشعر هو إلى حد كبير "عابر" ويجب أن يكون التركيز على خفض مستويات التوتر والنوم بشكل جيد والاهتمام بالمتطلبات الغذائية لجسمك