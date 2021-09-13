عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمكونين فقط .. وصفة سحرية لنضارة البشرة الدهنية

البشرة الدهنية
البشرة الدهنية

الخيار من أفضل المكونات التي نصحت بها خبراء العناية بالبشرة باستخدامه دائما، لأنه مليء بالعناصر الغذائية المفيدة لجسمنا وبشرتنا، وخاصة البشرة الدهنية.

ووفقًا للتقرير، لا يحتوي الخيار على الدهون المشبعة أو الكوليسترول، يحتوي على مضادات الأكسدة مثل كاروتين وفيتامين ج وفيتامين أ وزياكسانثين ولوتين مما يجعله مفيدًا وصحيًا للبشرة.

txt

غير نقص الكولاجين.. بسمة الملا: تلك العوامل تسبب الإصابة بالحبوب في البشرة

txt

احذر من تأثير ضوء الهاتف على البشرة والجلد .. اعرف الأضرار

الخيار هو أيضًا مستخلص مفضل عندما يتعلق الأمر بصياغة مستحضرات التجميل، حيث يستخدم على نطاق واسع كعنصر في الكريمات والمواد الهلامية.

مكونات وصفة البشرة الدهنية 

عصير الخيار.

عصير ليمون.

طريقة تحضير وصفة البشرة الدهنية 

  • اخلطي العصير وضعي الخليط على الوجه والرقبة باستخدام كرة قطنية.
  • اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد.
  • سيساعد الاستخدام المنتظم لهذا الخليط في تقليل الدهون ونضارة البشرة.
الخيار البشرة الدهنية وصفة البشرة الدهنية مستحضرات التجميل طريقة تحضير وصفة البشرة الدهنية فوائد الخيار

موضوعات متعلقة

التدخين يدمر الصحة.. وصفة سحرية للتخلص من سموم السجائر والمعسل على الرئتين

للنساء.. 5 طرق للوقاية من أعراض انقطاع الطمث

دراسة تكشف أعراضا تؤكد إصابتك بـ قصور القلب

دراسة تكشف عن علاج لمرضى الزهايمر لن تتوقعه

ترشيحاتنا

سلبية مسحة المخرج طارق العريان بعد إصابته بفيروس كورونا.. خاص

الجزيري والمثلوثي يصلان إلى القاهرة للانضمام لتدريبات الزمالك

تقليص الحجر.. قرار جديد من الطيران السعودي للوافدين إلى المملكة

رئيس الوزراء الإسرائيلي في مصر..ماذا تحوي زيارة بينيت وعلاقتها بسلام الشرق الأوسط؟

السيسي تعقيبا على لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي : تفاهم مشترك بشأن أزمة سد النهضة .. والقضية حيوية بالنسبة لنا

ستلعب في الزمالك.. مدرب جالاتا سراي يوجه رسالة شديدة اللهجة لمصطفى محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول فيديو لحادث طائرة الركاب الروسية المنكوبة .. شاهد

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

بعد بيان النيابة العامة وتقديم شكوى ضدها..عقوبات تنتظر فتاة الفستان حبيبة طارق

تشكيل الأهلي لمباراة بتروجت

بعد قرار النيابة ببراءة المتهمين.. تعرف على القصة الكاملة لفتاة الفستان

بالقانون.. 5 فئات يحق لها الحصول على معاش شهري من الضمان الاجتماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

ميرهان حسين في ضيافة صدى البلد.. صور

مقام النبي هارون بالوادي المقدس أحد علامات سانت كاترين.. صور

القائمة الكاملة لـ جوائز MTV لأفضل أغاني الفيديو كليب.. صور

فيديو

فيديوجراف.. لإخراج الجن منها.. قصة عروس حلوان ضحية الدجل

فيديو جراف|أعمدة من الدخان الأحمر.. اشتعال غابات إسبانيا لليوم الخامس

فيديوجراف| فعل فاضح.. عقوبات تنتظر فيفي عبده بسبب رقصها بالبشكير

قالي اقلعي التشيرت.. تفاصيل جديدة في واقعة اليوتيوبر أحمد حسن وسما

المزيد

ساحة رأي

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ