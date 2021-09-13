بمكونين فقط .. وصفة سحرية لنضارة البشرة الدهنية

الخيار من أفضل المكونات التي نصحت بها خبراء العناية بالبشرة باستخدامه دائما، لأنه مليء بالعناصر الغذائية المفيدة لجسمنا وبشرتنا، وخاصة البشرة الدهنية.

ووفقًا للتقرير، لا يحتوي الخيار على الدهون المشبعة أو الكوليسترول، يحتوي على مضادات الأكسدة مثل كاروتين وفيتامين ج وفيتامين أ وزياكسانثين ولوتين مما يجعله مفيدًا وصحيًا للبشرة.

الخيار هو أيضًا مستخلص مفضل عندما يتعلق الأمر بصياغة مستحضرات التجميل، حيث يستخدم على نطاق واسع كعنصر في الكريمات والمواد الهلامية.

مكونات وصفة البشرة الدهنية

عصير الخيار.

عصير ليمون.

طريقة تحضير وصفة البشرة الدهنية