غير نقص الكولاجين.. بسمة الملا: تلك العوامل تسبب الإصابة بالحبوب في البشرة

قالت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، إن الكولاجين مهم جدا للبشرة، كما أنه يحمي من التجاعيد والخطوط حول الفم والإسمرار، مشيرة إلى أن هناك أشياء كثيرة تسبب الحبوب غير نقص الكولاجين.

وأضافت بسمة الملا خلال برنامج "صحتك وبس" المذاع عبر فضائية "صدي البلد 2"، أن تغيير الهرمونات من العوامل التي تسبب الحبوب، موضحا أن المورينجا والشاي الأخضر يساعد على سرعة حرق الجسم، إضافة إلى حرق أى سموم بالكبد.

وفي سياق آخر، قالت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، إنها دائما تتابع أسئلة الفيسبوك على الصفحة الرسمية الخاصة بالبرنامج، مشيرة إلى فقدان الوزن ليس بالحرمان عن الطعام، حيث إنه يجب تناول الوجبات الرئيسية.

وأضافت "أنا ميهمنيش عشاء.. إنما الإفطار ضرورى من أجل الطاقة، والغداء أيضا".

وتابعت أنه بعد الساعة السابعة مساء طبيعة جسم الإنسان عن الحرق تتوقف، معقبة: "لو أنت مواعيد شغلك بتجبرك أنك تأكل الساعة 8 أو بعدها يبقي تاكل خضروات أو فواكه من التفاح الأخضر أو كل ما هو أخضر داكن، لأن يوجد به نسبة ألياف عالية جدا".