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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صانعة محتوى صينية: معجبة جدا بما يفعله فخامة الرئيس السيسي من دعمه للشباب والمرأة..فيديو

عائشة الصينية
عائشة الصينية

هنأت عائشة الصينية صانعة المحتوي لمنتخب مصر علي الفوز قائلة " مبروك لمصر ولموا صلاح " ومصر ليست بلد غريب بالنسبة إلي وهي مملوءة بالأسرار وهي ساحرة جدا ، مؤكده أن الجميع يعرف أن مصر من اقدم واعرق حضارات العالم .

وأضافت عائشة الصينية خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن مصر هي مهد الحضارات الفرعونية وانا اعرف مصر جيدا منذ الصغر ولدي الكثير من الأصدقاء المصريين وتعلمت اللغة العربية في الجامعة ودرست عن نجيب محفوظ واسمع أغاني لام كلثوم وشريين عبد الوهاب .

وأوضحت عائشة الصينية ، أنها تتمني أن تزور مصر في يوم من الأيام وتعرف عن مصر من خلال التليفزيون والسوشيال ميديا ، مؤكدة أنها معجبة جدا بما يفعله فخامة الرئيس السيسي من دعمه للشباب والمرأة وانا سعيدة جدا بمنتدي شباب العالم بسبب تجمع شباب العالم به وتبادل آرائهم في مختلف الموضوعات العالمية .

 

 

الرئيس السيسي منتخب مصر ام كلثوم السوشيال ميديا نجيب محفوظ الحضارات اللغة العربية

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