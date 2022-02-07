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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قواعد تنسيق ملابس شتاء 2022

موضة 2022
موضة 2022

فصل الشتاء مفضل عند كثير من البنات والسيدات وذلك لفخامة وشياكة ملابسه كما يعتقد البعض، ولكن لتنسيق ملابس الشتاء سواء في فترة النهار أو المساء قواعد يجب الالتزام بها.

تقول الفاشون بلوجر دينا عارف، المعاطف والجواكت والأحذية ذات الرقبة الطويلة والإسكارف، جميعها من قطع الملابس التي ننتظر كل شتاء لارتدائها، فالشتاء موسم الأناقة، وفي كل عام تتجدد صيحات الموضة وألوانها، وتبرز قطع وتختفي قطع أخرى، ويغلب على الملابس الجانب المريح والعملي، وكذلك فإن للألوان المتعادلة كالأبيض والبيج والرمادي الفاتح وغيرها، نصيبًا كبيرًا من الموضة هذا الشتاء.

 

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للفتيات .. أفكار لتنسيق ملابس الشتاء لعام 2022

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وأضافت من المتوقع أن تكون اتجاهات الموضة الشتاء للملابس التي تشعركِ بالراحة وحرية الحركة، لذا سنجد كثير من القطع الفضفاضة أو الـ Oversized، كذلك تميل التصاميم للبساطة دون تكلف، لذا سنجد أن فكرة القطعة الواحدة دون طبقات المسيطرة على موضة هذا العام.

وأوضحت دينا عارف لا يزال الكاروه من الأعوام السابقة النقشة الأكثر رواجًا في ملابس الشتاء، ونراه في العام الجديد في المعاطف الطويلة والبليزر والجواكت القصيرة أيضًا، وهو من القطع الأنيقة، نسقيه مع بلوفر بياقة عالية وبنطال أو تنورة سادة على حسب ذوقك.

واوضحت الفاشون بلوجر من القطع التي سنراها بكثرة هذه العام، ورغم تصميمه البسيط فقد يصعب عليكِ تنسيقه، وأسهل طريقة لارتدائه، إما على تنورة (جيبة) ماكسي مرتفعة الخصر، أو على بنطال واسع قصير، ويتوافر من البلوفر القصير تصميم بياقة عالية أو دون ياقة أما إذا أردتِ ارتداؤه على بنطال جينز سكيني، فيمكنكِ ارتداء قميص أبيض طويل أسفله مع بنطلون جينز، وحذاء برقبة عالية أو حذاء رياضي.

وأكدت الفاشون بلوجر، تعود الجلود هذا العام على غرار أزياء السبعينيات، فنجدها في جميع القطع تقريبًا سواء البناطيل أو التنانير أو الجواكت، وهي من القطع الجريئة التي ستضفي على إطلالتكِ مزيدًا من الجاذبية، ويمكنكِ ارتداءها سواء في الإطلالات النهارية أو المسائية.

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