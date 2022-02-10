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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محسن: الزراعة المصرية حققت نجاحات مهمة على مختلف الأصعدة بدليل زيادة الصادرات

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

قال النائب احمد محسن، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن الزراعة المصرية حققت نجاحات مهمة على مختلف الأصعدة، سواء في زيادة الصادرات الزراعية إلى الخارج، أو على مستوى التوسعات الأفقية باستصلاح أراضي جديدة عبر مشروع مستقبل مصر الزراعي.

ونوه محسن في تصريحات له اليوم، بالخطوات الكبيرة والجادة في مجال قطاع الزراعة، عبر التوسع في استصلاح الأراضي بجانب إنشاء مزارع أخرى جديدة حيوانية وسمكية وداجنة، واهتمام كبير بمراقبة الجودة من خلال معامل وزارة الزراعة، لكافة المنتجات.

وأضاف عضو زراعة الشيوخ، أن إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية في العام الماضي وصل إلى نحو 5.6 مليون طن، وهذا ما يعادل أكثر من 2.25 مليار دولار، وهى قفزة كبيرة  في الصادرات الزراعية، تحققت بفضل السياسات الزراعية الناجحة التي تتبعها الدولة المصرية بفضل توجيهات الرئيس السيسي.

وأشار النائب احمد محسن، إلى أن مصر حريصة على تنويع الصادرات المصرية واستدامتها لدى دول الاتحاد الأوراسى والعديد من الأسواق العالمية الأخرى، علاوة على التزام مصر بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة، التي تتوافق مع المعايير العالمية، قائلا إن النجاحات التي حققها قطاع الزراعة إنجاز كبير يحسب للقيادة السياسية المصرية، في إطار النهضة الاقتصادية الشاملة في البلاد.

يذكر أن الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، قد صرح بأن وزارة الزراعة حريصة على التوسعات الأفقية باستصلاح أراضي جديدة، بجانب إنشاء مزارع أخرى جديدة حيوانية وسمكية وداجنة، كما أن هناك اهتمام كبير بمراقبة الجودة من خلال معامل وزارة الزراعة التى حصل الكثير منها على شهادات دولية، وباتت مراجع صحية على مستوى العالم، ما يثبت جهود الدولة المصرية لتحسين القطاع الزراعي، مستكملا: "إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية في العام الماضي 5.6 مليون طن وهذا يعادل أكثر من 2.25 مليار دولار في الجانب الزراعي المصري".

زراعة الرئيس السيسي وزارة الزراعة الصادرات الزراعية مجلس الشيوخ

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