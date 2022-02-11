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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. تطورات حالة منة عرفة الصحية وذكرى رحيل علاء ولي الدين ووفاة نجل محمد الموجي

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها تطورات الحالة الصحية للفنانة منة عرفة وتفاصيل افتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي ومعلومات عن علاء ولي الدين في ذكرى رحيله. 

الحالة في تحسن.. زوج منة عرفة يكشف تطورات إصابتهما بفيروس كورونا

كشف محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة تطورات وضعهما الصحي بعد إصابتهما وعائلتهما بفيروس كورونا، وتدهور حالتهم الصحية من أعراض المرض وذلك عبر حسابه بتطبيق انستجرام. 

وفاة نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي

أعلنت الدكتورة غنوة الموجي ابنة الموسيقار الراحل محمد الموجي وفاة شقيقها “الموجي الصغير”، وذلك عبر حسابها على موقع فيسبوك منذ قليل. 

19 عاما على رحيل ناظر الكوميديا علاء ولي الدين.. تعلق بالفن منذ طفولته وقصة فيلم لم يستكمل تصويره

تحل اليوم ذكرى رحيل ناظر الكوميديا، الفنان علاء ولي الدين الذي رغم وفاته المفاجئة إلا أن ظهوره وتواجده على شاشات السينما بصورة مستمرة من خلال أعماله الناجحة جعلته محفورا في ذاكرة المشاهدين دائما. 

تفاصيل افتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي في ظل قيود فيروس كورونا

افتتحت مساء الخميس النسخة 72 من مهرجان برلين السينمائي الدولي وسط أجواء هادئة وقيود حازمة بسبب أزمة فيروس كورونا، التي أعاقت خطط الاحتفال هذا العام، وتسببت في تقليص أعداد الحضور.

يوسف دندش يكشف تفاصيل مكالمته الهاتفية مع شيرين وحسام حبيب بعد عودتهما|فيديو

كشف متعهد الحفلات يوسف دندش عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي دارت بينه وبين شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب عقب أنباء عودتهما سويا إلى بعضهما قبل مرور شهرين على انفصالهما كما أعلن من قبل. 

 أسرة الممثل بوب ساجيت تكشف سبب وفاته بعد شهر من رحيله

أعلنت أسرة الممثل بوب ساجيت ما تسبب في وفاته المفاجئة منذ شهر، وهو الخبر الذي أصاب الوسط الفني في هوليوود بصدمة بعد مسيرة فنية ناجحة شارك فيها مع نجوم كبار عبروا عن افتقادتهم له بعد رحيله. 

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

حرص الممثل الشهير بن أفليك على دعم حبيبته جينيفر لوبيز في العرض الخاص لفيلمها الجديد Marry Me الذي حضرته بفستان أبيض، وتألق الثنائي على السجادة الحمراء أثناء التقاط الصور لهما. 

منة عرفة مهرجان برلين نشرة الفن علاء ولي الدين بوب ساجيت جينيفر لوبيز

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