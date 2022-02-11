نشرة الفن.. تطورات حالة منة عرفة الصحية وذكرى رحيل علاء ولي الدين ووفاة نجل محمد الموجي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها تطورات الحالة الصحية للفنانة منة عرفة وتفاصيل افتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي ومعلومات عن علاء ولي الدين في ذكرى رحيله.

كشف محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة تطورات وضعهما الصحي بعد إصابتهما وعائلتهما بفيروس كورونا، وتدهور حالتهم الصحية من أعراض المرض وذلك عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

أعلنت الدكتورة غنوة الموجي ابنة الموسيقار الراحل محمد الموجي وفاة شقيقها “الموجي الصغير”، وذلك عبر حسابها على موقع فيسبوك منذ قليل.

تحل اليوم ذكرى رحيل ناظر الكوميديا، الفنان علاء ولي الدين الذي رغم وفاته المفاجئة إلا أن ظهوره وتواجده على شاشات السينما بصورة مستمرة من خلال أعماله الناجحة جعلته محفورا في ذاكرة المشاهدين دائما.

افتتحت مساء الخميس النسخة 72 من مهرجان برلين السينمائي الدولي وسط أجواء هادئة وقيود حازمة بسبب أزمة فيروس كورونا، التي أعاقت خطط الاحتفال هذا العام، وتسببت في تقليص أعداد الحضور.

كشف متعهد الحفلات يوسف دندش عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي دارت بينه وبين شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب عقب أنباء عودتهما سويا إلى بعضهما قبل مرور شهرين على انفصالهما كما أعلن من قبل.

أعلنت أسرة الممثل بوب ساجيت ما تسبب في وفاته المفاجئة منذ شهر، وهو الخبر الذي أصاب الوسط الفني في هوليوود بصدمة بعد مسيرة فنية ناجحة شارك فيها مع نجوم كبار عبروا عن افتقادتهم له بعد رحيله.

حرص الممثل الشهير بن أفليك على دعم حبيبته جينيفر لوبيز في العرض الخاص لفيلمها الجديد Marry Me الذي حضرته بفستان أبيض، وتألق الثنائي على السجادة الحمراء أثناء التقاط الصور لهما.