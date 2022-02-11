أسرة الممثل بوب ساجيت تكشف سبب وفاته بعد شهر من رحيله

أعلنت أسرة الممثل بوب ساجيت ما تسبب في وفاته المفاجئة منذ شهر، وهو الخبر الذي أصاب الوسط الفني في هوليوود بصدمة بعد مسيرة فنية ناجحة شارك فيها مع نجوم كبار عبروا عن افتقادتهم له بعد رحيله.

وأكدت أسرة بوب ساجيت في بيان لها على رغبتها في مشاركة جمهوره ومحبيه سبب وفاته المفاجئة بعدما توصلت جهات التحقيق إلى الاستنتاجات النهائية لحالته بحسب مواقع فنية.

أقرت السلطات الأمنية أن بوب ساجيت توفي نتيجة اصطدام رأسه في ليلة الوفاة، ثم توفي أثناء نومه نتيجة إصابته بنزيف في المخ لم يشك أحد فيه سابقا، في حين كانت الشكوك تشير إلى وفاته عن طريق المخدرات أو الكحول.

ارتطم رأس بوب ساجيت عن طريق الخطأ ليلة وفاته، ولم يفكر فيها أو يعيرها اهتماما ونام وتوفي على إثرها، وهو ما أكده الطب الشرعي بعد فحصه جيدا.

أجرت قوات التحقيق فحص شامل للجسد وتحليل للسموم والأنسجة ومسببات الأمراض التنفسية، وأكدت التقارير على أن إصابته جاءت نتيجة سقوطه قبل الوفاة سببت كدمة واضحة في مؤخرة رأسه، في حين جاءت تحاليله خالية من أي عقاقير أو سموم.

تم العثور على بوب ساجيت ميتا في غرفته بولاية فلوريدا يوم 9 يناير الماضي، وتسببت وفاته المفاجئة في حالة فجع لأسرته التي طلبت من محبيه احترام خصوصيهم في تلك الأوقات العصيبة.