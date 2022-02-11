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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

جينيفر لوبيز وبن
جينيفر لوبيز وبن أفليك

حرص الممثل الشهير بن أفليك على دعم حبيبته جينيفر لوبيز في العرض الخاص لفيلمها الجديد Marry Me الذي حضرته بفستان أبيض، وتألق الثنائي على السجادة الحمراء أثناء التقاط الصور لهما. 

وظهرت رومانسية الثنائي الشهير جينيفر لوبيز وبن أفليك في العرض الخاص وأثناء التقاط الصور برفقة بعضهما، كما أشادا بعلاقتهما أمام كاميرات الصحافة. 

أقيم العرض الخاص لفيلم Marry Me في لوس أنجلوس منذ ساعات، وحرص بن أفليك على احتضان وتقبيل حبيبته بعد عودة علاقتهما مرة أخرى ودعمها في عملها الجديد الذي تم تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا.

وتقوم جينيفر لوبيز ببطولة فيلم Marry Me مع أوين ويسلون الذي يظهر في التريلر وهو يتورط في الزواج منها بعدما تركها حبيها “مالوما” أمام الجميع في حفل كبير كانت ترتدي فيه فستان زفاف. 

وعبرت جينيفر لوبيز التي ظهرت على غلاف مجلة PEOPLE عن شعورها بأنها محظوظة وسعيدة وفخورة لوجود بطل باتمان معها، وتأمل أن تظل علاقتها العاطفية مع بن أفليك في أفضل حالاتها منذ أيام. 

ووصفت قصة حبهما بأنها علاقة جميلة نالت فرصة ثانية، بعدما انفصلا من قبل في عام 2004 بسبب ما وصفته بأنها سذاجة واندفاع. 

وأوضحت النجمة العالمية أنها وبن أفليك حاليا سعداء للغاية، وهو أكبر سنا وأكثر نضجا، ولديهما من الخبرة ما يساعدهما على التفاهم في ظل وجود أبناء لكلا منهما من زيجات أخرى، وهي أمور يجب الوعي بمدى جمالها.

وأكدت جينيفر لوبيز أن علاقتها بالممثل بن أفليك مختلفة عما كانت عليه قبل سنوات، ومليئة بلحظات التقدير والاحتفال، والحب المتبادل بينهما وهو أمر تثمنه كثيرا، ويأخذانه بعين الاعتبار. 

وقالت جينيفر لوبيز إن الحب دائما ينتصر على كل شيء، في ظل التفاهم والانفتاح وتقبل الآخر، والنظر إلى الأمور الإيجابية، تكون العلاقة صحية وجيدة ويستفيد منها جميع الأطراف.

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وعبرت جينيفر لوبيز عن فخرها بشريكها بن أفليك، الذي يشاركها علاقة عاطفية صحية يعرف كلا منهما مكانها ومتطلباته ورغبات الآخر ويحترمها جيدا. 

وعن مستقبل علاقتهما، قالت جينيفر لوبيز إنها تتمنى أن يكون مستقبلها مليء بالحب والسعادة مع أبنائها وشريك حياتها، وهي راضية تماما عن وضعهما الحالي.

ويبدو أن الزواج يطارد جينيفر لوبيز مؤخرا، بعد عودة علاقتها العاطفية مع بن أفليك والتلميح لإمكانية تجديد عهود الزواج بينهما مرة أخرى بعدما تركها منذ سنوات قبل أيام من إتمام هذه الخطوة. 

جينيفر لوبيز Marry Me بن أفليك أفلام جينيفر لوبيز باتمان

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رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

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