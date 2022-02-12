لتلبية احتياجات المعيشة|برلمانية تشيد بقرار زيادة مكافأة أطباء الامتياز

قالت النائبة ايناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن أطباء الإمتياز في بداية حياتهم فور التخرج الجامعي تتسم بالصعوبة وكثرة الإحتياجات المراد تلبيتها سواء كانت تخص الحياة اليومية أو الحياة العلمية وبالتالي يصبحون في حاجة ماسة للدعم من الدولة.

و أكدت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة مكافأة أطباء الإمتياز يعتبر من أبرز سبل الدعم والمساندة التي توجهها الدولة لهذه الفئة من الأطباء، معقبة " شئ جيد كانت مكافئتهم بسيطة وتعادل أجر التدريب فهم ليس لهم كادر وظيفي".

وعن طرق حل المشكلات القائمة أمام الأطباء، أشارت عضو لجنة الصحة، إلي أن المجلس الصحي المصري سيحدث طفرة نوعية في أداء المنظومة الطبية ككل وعلي رأسها الأطباء فمن ضمن إختصاصاته مراقبة صدور شهادات تراخيص مزوالة المهنة وشئون التدريب وأيضا متابعة الجودة بمختلف الجهات الطبية، معقبة " كان حلم لينا يكون عندنا مجلس زي ده يحسن من أداء المجال بشكل عام".

وتابعت النائبة حديثها، قائلا : أيضا يعمل المجلس علي الإرتقاء بالتخصصات الدقيقة وتطوير العمل بها لا سيما بعد أن أصبحت من التخصصات الهامة في الفترة الراهنة.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك بناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

كما وافق مجلس الوزراء على الاستمرار في زيادة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات في اطار سابق توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم وخاصة الشباب منهم بتكلفة قدرها نصف مليار جنيه.

وتمت الموافقة كذلك علي مراعاة أثر تطبيق التعديل التشريعي الخاص بالأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وهو أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزاد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة قد تطرأ عليه، مع الجمع بين المكافأة والمعاش، على ان يتم تعظيم الاستفادة من هذا الاجراء بسد العجز في هيئة التدريس من الأساتذة المتفرغين فضلاً عن الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، بتكلفة سنوية لهذا الاجراء تقدر بنحو مليار جنيه.

كما وافق مجلس الوزراء علي زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات (طب اسنان بمبلغ 2200 جنيه / شهرياً، والعلاج الطبيعي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً، والتمريض العالي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً)، وتقدر التكلفة المالية لهذا الاجراء بنحو نصف مليار جنيه.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة مالية بنحو 1.8 مليار جنيه، لتكليف 30 ألف من الأطباء وهيئات التمريض.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30- 6- 2022 بما يحقق تحسنا في اجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً.