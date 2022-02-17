قيثارة الغناء| ليلى مراد اعتنقت الإسلام في ليلة القدر.. تركت اليهودية حبًا في القرآن.. وسكنت شقتها الأرواح

تحل اليوم الخميس 17 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة ليلى مراد ، التي وُلدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الإسكندرية عام 1918، ورحلت عن عالمنا في 21 نوفمبر عام 1995، عن عمر يناهز 77 سنة.

ليلى مراد

حياة ليلى مراد

ليلى مراد، هي أيقونة من أيقونات الغناء في الوطن العربي، كما أنها حققت نجاحًا كبيرًا في عالم السينما، والتي ترددت حولها الأقاويل بسبب ديانتها الأصلية (اليهودية)، وإشهار إسلامها.

ولدت ليلى مراد في الإسكندرية لأسرة يهودية الأصل وكان اسمها «ليليان» والدها هو المغني والملحن إبراهيم زكي موردخاي "زكي مراد"، وأمها جميلة إبراهيم روشو يهودية مصرية وهي ابنة متعهد الحفلات إبراهيم روشو.

بدأت مشوارها مع الغناء في سن الرابعة عشر، وبدأت بالغناء في الحفلات الخاصة ثم الحفلات العامة، ثم انضمت للإذاعة كمطربة، بعدها سجلت اسطوانات بصوتها، ووقفت أمام الموسيقار محمد عبد الوهاب والمخرج محمد كريم في أول أفلامها (يحيا الحب)، وكانت غيرت اسمها إلى ليلى مراد، ورغم آدائها التمثيلي الضعيف وقتهاإلا أنها جذبت أنظار عميد المسرح العربي يوسف وهبي ليضمها في أحدث أفلامه.

مسيرة ليلى مراد

قدمت ليلى مراد مسيرة فنية حافلة، سواء في الغناء أو التمثيل، حيث قدمت قرابة غنت ليلى مراد حوالي 1200 أغنية، ولحن لها كبار الملحنين، كما ذاع صيتها بالسينما عندما كونت ثنائيا خاصا مع الفنان أنور وجدى.

مثلت للسينما 27 فيلما، وارتبط اسمها باسم الممثل والمنتج والمخرج أنور وجدي بعد أول فيلم لها معه، وكان آخر أفلامها الحبيب المجهول مع الفنان حسين صدقي واعتزلت بعدها العمل الفني.

زيجات ليلى مراد

تزوجت ليلى مراد من أنور وجدى، أثناء مشاركتهما سويا في فيلم ليلى بنت الفقراء، واستمر زواجهما قرابة 8 سنوات ثم انتهى بالطلاق، ثم تزوجت من وجيه أباظة سرا بسبب ممانعة عائلته العريقة، وأنجبت منه ابنها أشرف، وأخيرا تزوجت من المخرج فطين عبد الوهاب وأنجب الممثل زكي فطين عبد الوهاب.

ليلى مراد وأنور وجدي

ديانة ليلى مراد اليهودية

وفي أكتوبر عام 2019، انتشر فيديو عبر تويتر، للفنانة ليلى مراد، ترتل فيه أحد الترانيم اليهودية، خلال عيد الغفران، وذلك خلال الفترة انتمائها لليهودية، مصحوبا بتعليق: «ليلى مراد التي نشأت في عائلة يهودية مصرية واشتهرت كمطربة وممثلة غنت للمسلمين واليهود على حد سواء، في هذا التسجيل النادر هي ترتل اشهر صلوات عيد الغفران الذي يصوم فيه اليهود مبتهلين الى الباري ان يغفر لهم ذنوبهم».

وأعلنت ليلى مراد، إسلامها عام 1946، في بداية شهر رمضان المعظم، وأشهرت إسلامها في مشيخة الأزهر، أمام الشيخ محمود أبو العيون، واستمرت على الإسلام حتى وفاتها عام 1995.

ليلى مراد تشهر إسلامها

ظلت قصة إشهار إسلامها عام 1946 حديث الجمهور حتى الآن، عندما قررت في مطلع شهر رمضان من ذاك العام، أن تسلم، واستمرت على الدين الإسلامى إلى أن توفاها الله.

بعد إعلان إسلامها أقامت أول مائدة للرحمن في شارع المدابغ "شريف حاليا" واختار لها الشيخ محمود مكي اسمها الذي اشتهرت به "ليلى مراد" بدلا من ليلى زكي مردخاي أصولين".

وتمثل أغنيتها "يا رايحين للنبي الغالي" واحدة من أجمل وأشهر أغاني الحج في مصر،وهي للشاعر أبو السعود الأبياري وتلحين رياض السنباطي.

ليلى مراد تعتنق الإسلام

كيف اعتنقت ليلى مراد الإسلام

سرد الكاتب الصحفي، محمود معروف، هذه القصة وقال إن شهر رمضان الكريم لعام 1946 وفي ليلة القدر أشهرت المطربة ليلي مراد إسلامها.

وأضاف «معروف»، خلال استضافته ببرنامج، «خيمة رمضان»، والذي تقدمه الإعلامية «دينا رامز»، على فضائية، «صدي البلد»، أن اسمها الأصلى ليليان زكي مراد موردخاي، وجاءت إلى مصر وامتهنت الغناء والتمثيل، وتعرفت على الفنان الكبير أنور وجدي وتزوجا، رغم أنها كانت يهودية الجنسية، وسكنا فى شارع «شريف باشا»، وسط القاهرة، بعقار بجواره مسجد.

وأوضح أنها كانت تتشاجر ليلا مع زوجها بسبب صوت الأذان، حيث كانت تلح عليه أن يغادرا هذه الشقة ويسكنا في مكان آخر.

وسرد «معروف»، أنه وفي يوم من الأيام، أيقظت زوجها «وجدي»، من النوم لتخبره أنها معجبة بصوت الأذان، وخاصة جملة «الصلاة خير من النوم»، فعرض عليها زوجها الإسلام فوافقت على الفور، وأخذها صباح اليوم التالي وأشهرت إسلامها بمشيخة الأزهر.

ليلى مراد تمسك السبحة

هل أرتدت ليلى مراد عن الإسلام

أكد الفنان زكي فطين عبد الوهاب -نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد، أن أمه اعتنقت الإسلام، وإن والدته كانت مرتبطة بالإسلام حتى قبل اعتناقها له عام 1946، حيث كانت متعلقة بشكل كبير بمسجدي السيدة نفيسة والسيدة زينب.

ونوه "فطين" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إلى أن والدته كانت تحب سماع القرآن الكريم، خاصة يوم الجمعة من كل أسبوع، حيث كان يزورهم أحد الشيوخ، ليتلو آيات من القرآن الكريم، كما نفى وجود أي انشقاق في عائلة والدته بعد اعتناقها الإسلام أو مع خاله "منير"، ولم يحدث أن ارتدت عن الإسلام.

ليلى مراد الأشقاء

ولدى ليلى مراد، 5 من الأشقاء، 4 أخوه وهم: (منير، اسحاق، ملاك، ابراهيم)، واخت وحيدة هي الفنانة سميحة مراد، التي لم تحظى بشهرة واسعة مثل شقيقتها.

ابن ليلى مراد

قال الفنان زكي فطين عبد الوهاب، نجل الفنانة الراحلة ليلي مراد، إنه والدته ظلمت كثيرا في حياتها، ولم تحن لها الفرصة للرد والدفاع علي نفسها، موضحا أنه فوجئ قبل وفاتها ب 3 أسابيع بعنوان علي أحد الجرائد يحمل اتهاما للفنانة الراحلة بالتجسس لحساب إسرائيل.

وتابع، "فطين" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية مني الشاذلي، في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه قرأ الصحيفة، ليفاجأ بعدم وجود أي دليل علي تورط والدته في هذه الجريمة، ولكن المانشت الرئيسي للجريدة حمل المعنى من باب الدعاية فقط.

وأشار إلي أن والدته شعرت بألم كبير بعد قراءتها للجريدة، وانهارت بشكل كامل بعد ذلك الاتهام الشنيع، منوها إلي أنه والدتها كانت في سوريا حين اتهمت بتلك الشائعة.

ليلى مراد وتامر حسني

وما لا يعرفه الكثيرون، أن مراد منير -شقيق ليلى مراد- تزوج من ميرفت حسني شريف -ابنة الفنان حسني شريف- وهي أيضًا أخت غير شقيقة للفنان تامر حسني، واستمرت زيجة شقيق ليلى مراد من شقيقة الأخير حتى وفاته في 17 أكتوبر 1981.

شقة ليلى مراد

تقع الشقة التي عاشت بها الفنانة ليلي مراد، في الطابق الحادي عشر من عمارة الإيموبيليا، التي تطل على ميدان التحرير، وسكنها كبارالفنانين والمثقفين، ويسكن الشقة حاليا المخرج الكبير خالد الحجر الذي استوحى منها فيلمًا سينمائيًا، نظرًا لوجود حكايات حول وجود أشباح في هذه العمارة.

وأكد خالد الحجر أن فيلمه جريمة الإيموبيليا، مستوحى من أحداث حقيقية داخل العمارة الشهيرة الإيموبيليا القاطنة بمنطقة وسط البلد.

وتابع خالد الحجر، أن العمارة بها أرواح لا توذى ، نظرًا لأن بها عدد من السكان الذين توفوا بشكل غير طبيعى، إضافة إلى عدد كبير من المشاهير ومن ضمنهم ليلى مراد التى كانت تسكن فى شقته ذاتها ، قبل أن تتركها ويتوالى عليها السكان ، حتى قام بشرائها.

وأضاف الحجر خلال حوار تليفزيونى أنه يشعر بوجود بعض الأرواح معه داخل الشقة إلا أنها تعطيه طاقات إيجابية.