في ذكرى وفاة ليلى مراد.. قصة زواج قيثارة الغناء العربي فى أحد مشاهدها

تحل اليوم ذكرى وفاة واحدة من أشهر مطربات الزمن الجميل الفنانة ليلى مراد التي رحلت عن عالمنا عام ١٩٩٥، وقدّمت خلال مشوارها الفني مجموعة من الأعمال الفنية الناجحة.

ليلى مراد تزوجت من الفنان أنور وجدي، وتعارفا من خلال تصوير فيلم "ليلى بنت الفقراء"، وفي أحد أيام التصوير فاجأها بأمر الزواج قائلًا: "يا سلام يا ليلى لو اتجوزتك وعشت معاكي على طول"، وبالفعل كان المشهد الختامي للفيلم هو حفل الزفاف الحقيقي لـ"ليلى وأنور" أكتوبر 1945، فبعد الانتهاء من تصوير المشهد الذي ارتدت فيه ليلى فستان الزفاف، أعلنا أنهما عقدا قرانهما قبل يومين في محكمة مصر الابتدائية الشرعية.



ليلى في الإسكندرية لأسرة يهودية الأصل وكان اسمها "ليليان" والدها هو المغني والملحن إبراهيم زكي موردخاي "زكي مراد"، وأمها جميلة إبراهيم روشو يهودية مصرية وهي ابنة متعهد الحفلات إبراهيم روشو.

بدأت مشوارها مع الغناء في سن الرابعة عشر، وبدأت بالغناء في الحفلات الخاصة ثم الحفلات العامة، ثم انضمت للإذاعة كمطربة، بعدها سجلت اسطوانات بصوتها، ووقفت أمام الموسيقار محمد عبد الوهاب والمخرج محمد كريم في أول أفلامها "يحيا الحب"، وكانت غيرت اسمها إلى ليلى مراد، ورغم أدائها التمثيلي الضعيف وقتها إلا أنها جذبت أنظار عميد المسرح العربي يوسف وهبي ليضمها في أحدث أفلامه.