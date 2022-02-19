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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي علي الأهالي بمستشفي العريش مجانا

مستشفي العريش العام
مستشفي العريش العام

واصل اطباء البرتوكول بمستشفي العريش العام  شمال سيناء ، تقديم الرعاية الطبية للمترددين على المستشفى، وذلك بتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية مجانا ، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ، وكليات الطب بالجامعات المصرية " القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة  ، علي مدار الاسبوع الجاري .
 

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في محافظة شمال سيناء أن الدفعة الجديدة تضم عدد  أطباء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في مختلف التخصصات ، وهي جهاز هضمي ، والجراحة العامة وجراحة القلب ، وجراحة المخ والأعصاب ،وجراحة أوعية دموية ، وجراحة قلب وصدر  وجراحة عظام .
 

اربع جامعات

 

وقال الدكتور طارق شوكة ،  أنه سبق وصول فريق طبي من المعهد القومي للقلب إلى المستشفى للكشف وإجراء الجراحات مجانا .. كما  تم  وصول فريق طبي من أربع جامعات مصرية  إلى مستشفى العريش العام  لتقديم الخدمة للمرضى بالمدينة وباقي مراكز المحافظة  .

ومن جانبه .. قال فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة أن دفعة أطباء الجامعات مستمرة فى العمل بالمستشفى ، من اليوم السبت حتى يوم الجمعة القادم  .. مشيرا الى أنه كان فى استقبال الدفعة الجديدة من أطباء الجامعات كل من : الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام ، الدكتور أحمد عزمى نائب مدير المستشفى ومنسق عام البروتوكول وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى .

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الكشف الطبي المرضى مستشفي مجانا

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