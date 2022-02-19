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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق في سيناء

اجواء ممطرة علي مناطق
اجواء ممطرة علي مناطق شمال سيناء

تشهد محافظة شمال سيناء، اليوم السبت،  تقلبات جوية ، وأجواء  شتوية ممطرة، حيث تهب رياح باردة مثيرة الرمال  ، يصاحبها  انخفاض  في درجات الحرارة ،، وصلت  إلى  حد الصقيع على مناطق الحسنة ونخل  بوسط سيناء، كما ارتفعت أمواج البحر  وتراكم الرمال علي بعض الطرق  .، وهطول  امطار خفيفة علي بعض المناطق في سيناء .

وقد أثرت حالة الطقس  والأحوال الجوية السيئة على حركة المواطنين، في الأسواق  ،دون تاثير علي تلاميذ و طلاب المدارس  الذين التزموا بالذهاب الي  المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني  من العام الجاري 2021_2022م. ، كما تم تعليق الملاحة وحركة الشحن في ميناء العريش البحري لحين هدوء الرياح.

 وقد تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية السيئة. 


تغطية الزراعات 

كما استعد المواطنون،  خاصة في مناطق الزراعات لمواجهة التقلبات الجو ، وذلك بتغطية الزراعات وعمل سياج للتقليل من حدة الرياح للحفاظ عليها من التلف  .

ومن جانبه أكد اللواء الدكتور  محمد عبدالفضيل شوشة، المحافظ،  استمرار رفع درجة الاستعداد  لدي كافة الأجهزة  المعنية  بمديريات الخدمات ومجالس المدن   لمواجهة الظروف الجوية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من اجل مواجهة الأحوال الجوية الغير مستقرة ، والمتابعة  المستمرة  للعمل علي إزالة الكثبان الرملية التي أدت الي حدوث إغلاق جزئي لبعض الطرق.

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هطول امطار خفيفة المناطق سيناء

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