شمال سيناء تشارك في دوري مراكز الشباب 6 مارس المقبل

تستعد مراكز الشباب بشمال سيناء للمشاركة في دوري مراكز الشباب في نسخته التاسعة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وذلك في ٦ مارس المقبل ٢٠٢٢م.



وقال الكابتن كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن المسابقة تهدف إلي اكتشاف الموهبين في لعبة كرة القدم .

اكتشاف المواهب

كما تعمل المسابقة ، على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة و تكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع المحافظة ، من أجل اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

وقال إن دوري مراكز الشباب ، يمثل أهمية كبيرة في دعم مراكز الشباب بشكل إيجابى من خلال المشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب.



وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة وبث روح الحماس وتكوين وعى رياضي وتنافسي بين اللاعبين في مراكز الشباب.

بالإضافة إلى جذب الشباب إلى مراكز الشباب وتفعيل دور الرياضة للشباب وترسيخ أهداف الرياضة البدنية والصحية التربوية والاجتماعية.