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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: صرف 90% من مقررات دعم شهر فبراير حتى الآن

أرشيفية
أرشيفية

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن ‏نسب صرف السلع التموينية لشهر فبراير وصلت حتى الآن إلى 90%.

وأضاف كمال، في بيان رسمي اليوم، أن الوزارة ‏تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم وسط ‏رقابة تموينية كبيرة؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

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وأشار إلى أن الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا من شركتي ‏الجملة (العامة والمصرية) يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميًا لمنافذ الصرف ‏و3000 طن زيت يوميًا مناصفًة ما بين العبوة زنة 800م والعبوة زنة 1 ‏لتر، و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، إضافة إلى السلع الأخرى التي ‏تدخل منظومة الدعم، والتي تصل إلى 28 سلعة.

وأوضح أن «المصيلحي» وجه بتشديد ‏الرقابة على منافذ الصرف التي تقارب 40 ألف منفذ بين المجمعات ‏الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمنتشرة بمحافظات ‏الجمهورية.‏

وأكد معاون وزير التموين أن ملف الأمن الغذائي من الملفات التي ‏توليها القيادة السياسية أهمية خاصة، وهناك جهودًا كبيرة تبذل ‏باستمرار للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن مخزون السلع الاستراتيجية تعدى في أغلبها الخمسة أشهر.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال بأن تلك ‏الإجراءات والتدابير المتخذة تأتي للحفاظ على الدعم المقدم للمواطن والذي توفر له ‏الدولة سنوياً ما يقرب من 36 مليار جنيه للسلع التموينية، وكذلك 51 مليار جنيه لدعم الخبز.

وأضاف ‏المتحدث الرسمي للوزارة، أن جميع المديريات التموينية ‏وقطاعات الرقابة طبقا لهذا التوجيه الوزاري ستقوم بمتابعة انتظام سير عمل المخابز البلدية والبالغ عددها ما يقرب من 30 ألف مخبز للتأكد من تنفيذ هذه الإجراءات وتلك التدابير.

وأشار إلى أنه سيتم تسيير حملات تموينية ورقابية لمتابعة انتظام عمل منافذ صرف السلع التموينية والتى يصل عددها إلى 38 ألف منفذ‏، موضحا أن تلك الإجراءات هدفها في المقام الأول حرص الوزارة على توافر الخبز ‏للمواطنين واستقرار الحالة التموينية.‏

وأكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، يتابع لحظة بلحظة مع غرفة عمليات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات انتظام عمل المخابز وكذلك عمل منافذ الصرف التموينية.

السلع التموينية وزير التموين القيادة السياسية التجارة الداخلية الامن الغذائي السلع الاستراتيجية صرف السلع التموينية

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