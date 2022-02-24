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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفقة أخيه.. محمد رجب يشارك بصور من كواليس ضربة معلم

صدى البلد

شارك الفنان محمد رجب، صوراً من كواليس مسلسل "ضربة معلم" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر رفقة اخية الفنان عمرو رجب، وكتب: "مع حبيبي واخويا" ولاقت الصور تفاعل كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

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محمد رجب يستعيد ذكريات تصوير"ضربة معلم"عبر إنستجرام

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محمد رجب يتألق في أحدث جلسة تصوير

وكان آخر أعمال  محمد رجب مشاركته فى بطولة مسلسل "ضربة معلم" وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، راندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام، زينة منصور.
 

الفنان محمد رجب محمد رجب اعمال محمد رجب مسلسل ضربة معلم

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