الكونفدرالية الأفريقية.. نجم الصفاقسي: نسعى لحصد الثلاث نقاط في مبارة بيراميدز

قال أيمن دهمان لاعب فريق نادي الصفاقسي التونسي إن الاستعداد لمباراة فريقه أمام بيراميدز كان عاديا تماما مثل أي مباراة أخرى، مشيرا إلى أن الفريق يسعى لتعويض خسارته الأخيرة في دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية والفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأوضح دهمان، في المؤتمر الصحفي لذي يسبق المبارة المقررة غدا، أن جميع الفرق المصرية تسير بنفس المستوى ويجب التعامل معها بأفضل صورة ممكنة، والتحضيرات تسير بصورة جيدة، متمنيا التوفيق في تلك المواجهة وأن يحصد ٣ نقاط تؤهله لمكان أفضل في المجموعة الأولى.

وشدد على أن الصفاقسي ليس ببعيد عن المنافسات الأفريقية ولكن هناك بعض التراجع في الفترة الأخيرة ولكن الهدف واضح وهو العودة للمنافسات القارية بكل قوة، مشيرا إلى لتركيز على عدم الخسارة في القاهرة وتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة لتونس.