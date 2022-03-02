خلال الإعلان عن بدء الدراسات السريرية للقاح كورونا المصري «إيجي فاكس».. التعليم العالي: كانت هناك متابعة كبيرة من الرئيس.. والبحوث الطبية: تحديد مدى فاعليته بحقن الحيوانات بالفيروس|صور

وزير الزراعة:

الوصول للقاح كورونا مصري يؤكد ريادة الدولة في الابتكار

الشركة المنتجة للقاح إيجي فاكس:

مصر بها 80 مليون جرعة لقاحات كورونا بتكلفة 500 مليون دولار

مركز البحوث الطبية والطب التجديدي:

تجارب لقاح ايجي فاكس أجريت على 3 حيوانات

التعليم العالي:

لم نحمل هم التكلفة المادية في تصنيع لقاحات كورونا والرئيس كان الداعم الأول لنا

مركز البحوث الطبية والطب التجديدي:

تم تحديد مدى فاعلية لقاح ايجي فاكس بحقن الحيوانات بالفيروس

مركز البحوث الزراعية:

وقعنا العديد من البروتوكولات للعمل على الوصول للقاح إيجي فاكس

التعليم العالي:

كانت هناك متابعة كبيرة من الرئيس حول تطورات الوصول للقاح كورونا المصري

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمرًا صحفيًا أمس الثلاثاء للإعلان عن بدء الدراسات السريرية للقاح المصري لفيروس كورونا المُستجد “إيجي فاكس”، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ود.حسام عبدالغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.



من جانبه قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الطريق كان طويلاً للوصول إلى لقاح لمواجهة فيروس كورونا، وذلك منذ أن أعلن تشكيل لجنة لدراسة لمواجهة الفيروس .



وأضاف "سليمان" وذلك خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن بدء الدراسات السريرية للقاح المصري لفيروس كورونا المُستجد "إيجي فاكس"، وذلك خلال مؤتمر تقدمنا ضمن المؤسسات للوصول للقاح كورونا تقدمنا لإنتاج اللقاح وتم اختيار للقياس بهذه المهمة وتم توقيع بروتوكول مع عدة جهات بوزارة الدفاع ومع وزارة التعليم العالي حتى تم اجتياز جميع المراحل، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات السياسية بتشجيع الإنتاج المحلي .



تحديد مدى فاعلية لقاح ايجي فاكس بحقن الحيوانات بالفيروس

بينما قال الدكتور خالد عامر رئيس مركز البحوث الطبية والطب التجديدي ، إنه قد انشئ المركز بقرار جمهوري مشيرا إلى أنه هناك العديدة من الأقسام والمعامل في مختلف المجالات العلمية، وذلك طبقا للقرار الجمهوري ومن بينهم تنفيذ اكتشاف الامصال للاوبئة الجديدة.



وأضاف "عامر" خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن بدء الدراسات السريرية للقاح المصري لفيروس كورونا المُستجد "إيجي فاكس"، أنه تم اجراء التجارب السريرية للتحقق من سلامة وفاعلية لقاح إيجي فاكس ، حيث تجري على حيوانات التجارب لتحديد مدى الأمان من استخدام اللقاح على أجهزة وأعضاء جسم الحيوان وسلوكية، كما تم تحديد مدى فاعلية اللقاح ضد فيروس كورونا عن طريق حقن الحيوانات بالفيروس ودراسة تأثير اللقاح على قدرة الحيوانات على التصدي للفيروس .



تجارب لقاح ايجي فاكس أجريت على 3 حيوانات

واستكمل الدكتور خالد عامر رئيس مركز البحوث الطبية والطب التجديدي ، أنه قد تم اختيار 3 حيوانات تجارب مختلفة لإجراء تجارب لقاح ايجي فاكس وهم استخدام الفئران البيضاء واستخدام الجرد الأبيض واستخدام قرود المكان، وقد تم متابعة سلوك وتغذية ومقدار التحويل الغذائي وكذلك المراقبة الإكلينيكية لجميع الحيوانات في كل تجربة .

وأضاف "عامر" أنه قد تم سحب عينات دم بشكل دوري لإجراء تحاليل صورة الدم وكيمياء الدم وتحاليل المناعة وتحليل تفاعل العلمية المسلسل وفي النهاية وبعد تشريح الحيوانات تم عمل تحليل باثولوجي لأنسجة الجسم لدراسة مدى تأثرها باللقاح.



الرئيس كان الداعم الأول في تصنيع لقاحات كورونا

كما قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحقيقة وراء ما وصلنا له من لقاحات من بينها لقاح إيجي فاكس أننا منذ عامين ظهرت كورونا في مصر وفي ذلك الوقت كان العالم كله في حالة من الذعر وعدم الاستقرار ولم يخطر لنا أننا سنفكر في عمل فاكسين .



وأضاف "عبد الغفار" كان لدينا ثقة كبيرة في العلماء المصريين في ظل جائحة كورونا لذا تحركنا في أول أبريل للبدء في إجراءات تصنيع لقاح مصري ومنذ ذلك اليوم لم نعيل هم التكلفة المادية التي أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه ليس هناك أي أزمة في التكلفة المادية مؤكدًا على دعمه لنا.

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن كان هناك ثقة من القيادة السياسية في تصنيع لقاح مصر ضد فيروس كورونا متمثلة في الرئيس وكان هناك متابعة كبيرة منه الأمر الذي في وقت من الأحيان عبء لأهمية سرعة إنجاز اللقاحات.



أضاف "عبد الغفار" خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن بدء الدراسات السريرية للقاح المصري لفيروس كورونا المُستجد "إيجي فاكس"، أنه إجراء التجارب في القصر العيني هو وضع آمن كما أن التجارب تسير بأفضل نتائج حتى الآن .



80 مليون جرعة لقاحات كورونا بمصر بتكلفة 500 مليون دولار

قال الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب للشركة المسئولة عن إنتاج اللقاح المصري لفيروس كورونا "إيجي فاكس"، إن مصر يوجد بها 80 مليون جرعة لقاحات كورونا وهو بتكلفة وصلت 500 مليون دولار.

وأضاف " أرمانيوس" خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن بدء الدراسات السريرية للقاح المصري لفيروس كورونا المُستجد "إيجي فاكس"، أنه من المقرر أن بيتم إنتاج 600 مليون جرعة سنوياً من اللقاح المصري المضاد لكورونا.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الاحتفال بنجاح تصنيع لقاح مصري ضد كورونا بنسبة 100%، هو تأكيد على ريادة الدولة في الابتكار، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة شهدت نهضة لم تشهدها من قبل في مجال الأمن الغذائي الذي يمكن القول أنه أصبح أمن قومي.



وأضاف " القصير" خلال مؤتمر للإعلان عن بدء الدراسات السريرية للقاح المصري لفيروس كورونا المُستجد "إيجي فاكس"، أن الجميع أصبح يعمل على تصنيع لقاح مصري، بينما تسعى الدولة بصورة استباقية لحماية الشعب من الأزمات .

53CC8288-1E3C-47E7-B884-BABEE87F2B63

9C689AA8-8F6B-4880-9D1B-D9E426FB9C5D

82A4697B-4564-40FB-AD45-83A4B430AA91

B560EC06-2635-4754-B4BC-7C2E46BF5E36

E4B3CCF1-CD8F-45EA-8D88-9F0E5FF7C564