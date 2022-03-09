هطلع اسجنها دلوقتي .. حورية فرغلي تنفعل على حارس عقار بسبب "نادية"

تداول عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا، مقطع فيديو قصيرا للفنانة حورية فرغلي، ظهرت فيه تعنف شخصا في الشارع لسبب غير معلوم.

وظهرت حورية فرغلي في المقطع المتداول بكثرة على انستجرام، تعنف شخصا أمام مدخل عمارة، ويبدو في الفيديو أنه يعمل حارسًا لهذه العمارة، لتحدثه بشدة بسبب دخول شخص آخر غير مرغوب في دخوله.

وتحدثت حورية فرغلي، في مقطع الفيديو بلهجة حادة مع هذا الشخص، قائلة له: «مين نادية.. المسموح له بالدخول هي أمي بس.. ما تديش إذن لحد أبدا انت فاهم.. لأن انا هطلع اسجنها دلوقتي»، ثم دخلت وهي في قمة انفعالها.

ولم يتضح من الفيديو الذي تم التقاطه للفنانة حورية فرغلي، توقيت حدوث الواقعة، أو الأسباب التي أدت إلى انفعالها الشديد.

حصان حورية فرغلي

كشفت الفنانة حورية فرغلي خلال برومو حلقتها على برنامج «حبر سري»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس" بأنها قامت بشراء حصان بمليون جنيه استرليني، وأثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكر البعض الرقم الذي اشترت به الحصان.

وتحدثت أيضا حورية فرغلي عن عمليات التجميل التي أجرتها مؤخرا ونظرة الناس لها، وإصابتها بالاكتئاب نتيجة تنمر الجمهور عليها.

أعمال حورية فرغلي

وكانت قد الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل أعمالها القادمة، خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد

وقالت حورية": مضيت مسلسل 15 حلقة مع هاني ويليام ولدى فيلم سيتم تصويره بعد رمضان ولم أتواجد في موسم رمضان بسبب عودتي متأخرا من لبنان".

وكانت قد كشفت الفنانة حورية فرغلي عن سبب تأجيل تصوير فيلم براءة ريا وسكينه من جديد، وذلك خلال حضورها ضيفة على موقع صدى البلد.

وقالت حورية:"عرفت بعودة العمل حينما عدت من لبنان، ولكن سنؤجل التصوير فترة قليلة وذلك لان المنتج كسر قدمه في الكواليس، ونحن نتناول في العمل حياة ريا وسكينة ولكن من منطقة مختلفة عن ما تناولتها أعمال فنية من قبل".

وعلى جانب أخر كشفت الفنانة حورية فرغلي صعوبة تجسيدها لشخصية رباب بمسلسل أيام الذي يعرض عبر فضائية MBC.

وقالت حورية خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد": أحببت المسلسل جدا وتحمست له منذ قراءة السيناريو، كما انني اخذت شخصية رباب كتحدي لأنها كانت صعبة في تأثيرها وبعيدة تمام عن الصورة التي يعرفها الجميع عني، كما انني لما اعتاد على اللغة الشعبية التي انطقها بالعمل بسهولة، حتى ان هناك بعض الكلمات لم استطع ان اقولها".