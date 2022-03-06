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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حورية فرغلي تشتري حصانا بمليون جنيه استرليني| تفاصيل

صدى البلد

كشفت الفنانة حورية فرغلي خلال برومو حلقتها على برنامج «حبر سري»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس" بأنها قامت بشراء حصان بمليون جنيه استرليني، وأثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكر البعض الرقم الذي اشترت به الحصان.

وتحدثت أيضا حورية فرغلي عن عمليات التجميل التي أجرتها مؤخرا ونظرة الناس لها، وإصابتها بالاكتئاب نتيجة تنمر الجمهور عليها.

وكانت قد الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل أعمالها القادمة، خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد

وقالت حورية": مضيت مسلسل 15 حلقة مع هاني ويليام ولدى فيلم سيتم تصويره بعد رمضان ولم أتواجد في موسم رمضان بسبب عودتي متأخرا من لبنان".

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وكانت قد كشفت الفنانة حورية فرغلي عن سبب تأجيل تصوير فيلم براءة ريا وسكينه من جديد، وذلك خلال حضورها ضيفة على موقع صدى البلد.

وقالت حورية:"عرفت بعودة العمل حينما عدت من لبنان، ولكن سنؤجل التصوير فترة قليلة وذلك لان المنتج كسر قدمه في الكواليس، ونحن نتناول في العمل حياة ريا وسكينة ولكن من منطقة مختلفة عن ما تناولتها أعمال فنية من قبل".

وعلى جانب أخر كشفت الفنانة حورية فرغلي صعوبة تجسيدها لشخصية رباب بمسلسل أيام الذي يعرض عبر فضائية MBC.

وقالت حورية خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد": أحببت المسلسل جدا وتحمست له منذ قراءة السيناريو، كما انني اخذت شخصية رباب كتحدي  لأنها كانت صعبة في تأثيرها وبعيدة تمام عن الصورة التي يعرفها الجميع عني، كما انني لما اعتاد على اللغة الشعبية التي انطقها بالعمل بسهولة، حتى ان هناك بعض الكلمات لم استطع ان اقولها".

حورية فرغلي مواقع التواصل الاجتماعي مليون جنيه الفنانة حورية فرغلي القاهرة والناس

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