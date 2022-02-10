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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حورية فرغلي تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة حورية فرعلي صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بملابس بيتية باللون الأحمر، ولاقت اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

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حورية فرغلي لـ صدى البلد: لن أتواجد في الموسم الرمضاني القادم..وهذه آخر أعمالي

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بابتسامة جذابة.. حورية فرغلي تخطف قلوب جمهورها

وكشفت الفنانة حورية فرغلي عن سبب تأجيل عمليتها الجراحية الأخيرة التي كان من المقرر أن تجريها خلال الفترة الماضية.

وقالت  الفنانة حورية فرغلي، خلال استضافتها بموقع صدى البلد: "إنه من المفترض إجراء عملية أخيرة خلال الفترة القادمة، بعد أن تأخرت فيها بسبب جائحة فيروس كورونا".

كانت النجمة حورية فرغلي قد حرصت على توجيه رسالة إلى المتنمرين عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وذلك خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد.

وأضافت حورية فرغلي: "السوشيال ميديا آخر 3 سنين كان فيها تنمر غير طبيعي والكلام الذي يكتب كان يدبح وشبهوني بمايكل جاكسون، وكنت أرد إن الناس كانت بتحب صوته مش يبصوا على شكله، وأنا المهم شغلي".

وكشفت حورية عن تفاصيل تحضيرها للعمل، والصعوبات التي واجهتها، وكيف عملت على شخصية الفتاة الشعبية التي تجسدها في العمل.

وتحدثت عن حكايتها مع العفاريت بمنزلها، وتفاصيل أعمالها الجديدة، وكشف عن مفاجأة خاصة بمسابقة المواهب التي أقامتها مؤخرا عبر حسابها على فيسبوك.

يًذكر أن مُسلسل "أيام" وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلي، شيري عادل، أحمد صفوت، سلوي خطاب، محمود حجازي.

حورية فرغلي أحدث ظهور الفنانة حورية فرغلي صورة جديدة مايكل جاكسون حورية

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