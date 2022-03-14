مران الزمالك.. تقسيمة فنية وتدريبات على التسديد والتمرير استعدادا لبترو أتليتكو

تحت قيادة فيريرا..

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، لخوض تدريبات فنية بالكرة والتركيز على تمرير الكرة تحت ضغط والتسليم والتسلم الصحيح.



كما خاض اللاعبون فقرة خاصة للتسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء.



ويستعد الفريق الأبيض للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.