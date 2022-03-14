نائب رئيس شباب الوفد بالجيزة: الحزب يسعى للتواجد بالشارع وتقديم الأفضل للوطن

هنأ سيد طه فايز، نائب رئيس شباب الوفد بمحافظة الجيزة الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، بفوزه برئاسة حزب الوفد، مؤكدا أن آمال الوفديين تتعلق بالدكتور عبدالسند يمامة لتحقيق طموحاتهم بالتواجد بالشارع المصري وتقديم الأفضل للوطن والمواطنين .

وأكد نائب رئيس شباب الوفد بمحافظة الجيزة فى بيان صحفى له أن متابعة الشارع السياسي لانتخابات رئاسة الحزب تعكس تقدير المصريين لحزب الوفد ، و المكانة العظيمة التي تكنها قلوب المصريين لبيت الأمة .

وتابع قائلا :" المشهد الديمقراطي الرائع بانتخابات رئاسة الوفد تؤكد أن الوفد سيظل قلعة الحريات ومنبع الشفافية ، حيث لا شيء فوق إرادة الوفديين ، وهو الأمر الذي تجسد من قبل بشكل رائع في عام ٢٠١٠ بانتخابات رئاسة الوفد حيث كانت انتخابات بكل شفافية".

وأضاف:" أثق كل الثقة أن الدكتور عبدالسند يمامة قادر علي إدارة الحزب وجميع مؤسساته في هذه المرحلة الحساسة وقادر علي تلبية رغبة وطموحات الوفديين وتحقيق أمال الشعب المصري في حزب الوفد، الذي كان وسيظل بيت الأمة المصرية كلها .. و حفظ الله مصر وشعبها".