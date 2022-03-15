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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

محمد متغيب عن منزله بالفيوم.. وأسرته تطلب مساعدة أهل الخير

صدى البلد

تغيب محمد أحمد عويس، البالغ من العمر 14 عاماً، عن منزله بقرية الحامولى - مركز يوسف الصديق - التابع لمحافظة الفيوم، ولم تفلح محاولات أسرته فى العثور عليه.

وقال والد المواطن محمد أحمد عويس، في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "إن نجلي البالغ من العمر 14 عاما تغيب عن المنزل بقرية الحامولى - مركز يوسف الصديق - التابع لمحافظة الفيوم، وذلك فى ظروف غامضة، منذ يوم الجمعة الماضي الموافق  11 / 3 / 2022 ولم يتم العثور عليه حتى الآن".

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لأهله على أيديكم، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحال والدته المريضة”.

وناشد كل من يتعرف على صورته التواصل على الأرقام الآتية:

01129808132 أو 01005288965
 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الفيوم مركز يوسف الصديق قرية الحامولى متغيب ظروف غامضة اهل الخير

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