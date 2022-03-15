رئيس أوكرانيا لـ قادة بولندا والتشيك وسلوفينيا: حضوركم في هذا الوقت العصيب دعم لنا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وهو يلتقي برؤساء وزراء جمهورية التشيك وبولندا وسلوفينيا اليوم الثلاثاء، وسط الغزو الروسي.

ووصل رؤساء الوزراء إلى العاصمة الأوكرانية كييف بالقطار، وكان من المقرر أن يبدأ الاجتماع الرباعي الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي لأوكرانيا.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، التقى زيلينسكي بالقادة، مؤكدًا أن حضورهم في هذا الوقت العصيب دعم وتضامن كبير لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراويكي، اليوم الثلاثاء، إنه متواجد في العاصمة الأوكرانية كييف إلى جانب نظيريه السلوفيني والتشيكي لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكتب موراويكي على موقع “فيسبوك”، “نحتاج إلى وقف المأساة التي تحدث بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن. ولهذا السبب أنا في كييف مع نائب رئيس الوزراء ياروسلاف كاتشينسكي ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، ويانيز جانسا رئيس وزراء سلوفينيا”.

وقال رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، إن الوزراء سيصنعون التاريخ معًا، واعدًا بمزيد من الدعم لأوكرانيا.