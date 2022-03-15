خوفا من حرب عالمية..الكونجرس يوجه دعوة عاجلة لأوكرانيا بشأن منطقة حظر الطيران

قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، نقلا عن مصادرها أن أعضاء في الكونجرس طلبوا من كييف التخفيف من مناشداتها بشأن فرض حظر طيران فوق أوكرانيا.

وحسب الصحيفة الأمريكية، قال المشرعون وجماعات الضغط الأمريكية الذين يدعمون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنهم يحاولون حث كييف على إلغاء التأكيد على منطقة حظر الطيران، التي استبعدتها الإدارة الأمريكية، والتركيز على الهدف الأكثر قابلية للتحقيق المتمثل في توسيع المساعدة العسكرية، مثل توفير أسلحة مضادة للطائرات وأنظمة صواريخ S-300.

وجدد زيلينسكي مطالباته بفرض عقوبات أكثر صرامة ضد روسيا، وتزويده بأسلحة دفاع جوي متطورة، وطائرات من بولندا، وفرض حظر جوي لعرقلة الطيران الروسي، وهوا ما أعلنت موسكو أنه سيكون إعلانا للحرب ضدها ولما يترتب على ذلك من تبعات مدمرة لأوروبا والعالم.

وفي وقت سابق ذكرت شبكة “سي إن إن” نقلا عن مصادرها أن الكونجرس الأمريكي ورئيس أوكرانيا طالبا الإدارة الأمريكية بالمساعدة في نقل أسلحة ثقيلة سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا، بما فيها طائرات MiG وأنظمة S-300.

وفقا للشبكة الأمريكية، تقوم وزارة الخارجية بتحديد البلدان التي لديها S-300 وتستكشف أيضا إمكانية نقلها إلى أوكرانيا.