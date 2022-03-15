الأمم المتحدة: أكثر من 3 ملايين فروا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا

غادر أكثر من ثلاثة ملايين شخص أوكرانيا منذ بدء غزو فلاديمير بوتين، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

أصدرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن حصيلة الجرحى والقتلى والفارين في أوكرانيا جراء الغزو الروسي.

وقالت الأمم المتحدة إن عدد القتلى المؤكد في أوكرانيا وصل إلى 691 مدنيا بينهم 48 طفلا.

وأضافت أن أكثر من 3 ملايين شخص فرّوا من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي من بينهم 1.4 مليون طفل حسبما أعلنت الأمم المتحدة.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن حرب روسيا على أوكرانيا تحمل "سيف دموقليس" على الاقتصاد العالمي، وخاصة الدول النامية الفقيرة التي تواجه ارتفاعا هائلا في أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة وتشهد الآن 'قصف' سلة خبزها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للصحفيين إن 'روسيا وأوكرانيا تمثلان أكثر من نصف إمدادات العالم من زيت عباد الشمس ونحو 30 في المئة من القمح في العالم' وإن 'أسعار الحبوب تجاوزت بالفعل تلك التي كانت في بداية الربيع العربي وأعمال الشغب الغذائية في 2007-2008'.