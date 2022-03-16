مصرع أربعيني أسفل عجلات سيارة ربع نقل في حادث تصادم بسوهاج

لقي عامل في بداية العقد الخامس من العُمر، مصرعه، دهسًا أسفل عجلات سيارة ربع نقل؛ إثر اصطدامها بدراجة نارية كان يستقلها على الطريق الزراعي الغربي، بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي مفاده وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربي بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية، ووجود حالة وفاة، بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة المدعو “طارق. ا. ع"، 21 عامًا، سائق، ويقيم دائرة مركز المراغة، اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بدراجة نارية قيادة المدعو “أحمد. م. ع"، 40 عامًا، عامل، ويقيم دائرة المركز، ما نتج عنه وفاة قائد الدراجة النارية.

وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفى المدعو “القط. م. ع"، 49 عامًا، نجار، ويقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما تقدم، واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.