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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سائق سقط من أعلى سطح المنزل أثناء تركيب طبق دش بقليوب

جثة
جثة

لقى سائق توك توك مصرعه إثر سقوطه من أعلى الطابق الثانى بقرية ناى دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية حيث اختل توازنه وسقط أرضا أثناء تركيب طبق استقبال قنوات فضائية "دش" وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.


وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصى يفيد وصول جثة سائق توك توك مقيم قري ناى دائرة المركز إثر سقوطه من علو، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.


وجرى إخطار اللواء محمد عنانى مدير البحث الجنائى بالقليوبية وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أنه اثناء قيام "أ ع ع" 45 سنة، سائق توك توك بتركيب طبق "دش" أعلى سطح المنزل اختل توازنه وسقط أرضا ما تسبب في إصابته بنزيف داخلى وكسور متفرقة بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

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