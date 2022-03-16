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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد للمتهم فى أحداث إشعال النيران بمنازل ميت العطار ببنها

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها في القليوبية الدائرة الثانية برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة، بالسجن المؤبد لعاطل لاتهامه وآخرين -صدرت ضدهم أحكام جنائية سابقا- في إضرام النيران في مبانٍ مسكونة بقرية ميت العطار وهو ما نتج عنه وفاة سيدة بأحد المنازل نتيجة الحريق.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14258 لسنة 2008 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 1627 لسنة 2008 كلى شمال بنها، والمتهم فيها "عمر ع ح" وآخرون بأنهم أشعلوا النار في مبانٍ مسكونة بقرية ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها، بأن سكبوا مود بترولية سريعة الاشتعال "جازولين" داخل المنازل الخاصة بالمجنى عليهم ثم أشعلوا النيران بها ونتج عن ذلك وفاة المجنى عليها "فكرية م ع" كانت متواجدة داخل منزلها وقت اشتعال النيران.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أحداث 2008 بمركز بنها والتي كانت معروفة إعلاميا "ميت العطار بلد الدم والنار"، والتي راح ضحية هذه الأحداث ما يزيد عن 23 شخصا خلال عملية ثأر بين عائلتى "الرفاعية والكلافين" بالمنطقة حيث تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم الرئيسي الذى لقى مصرعه خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن، وتم ضبط المتهمين الآخرين وتقديمهم للعدالة وصدرت بحقهم أحكام جنائية تنوعت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وتمكن المتهم من الهرب في أحداث ثورة يناير 2011، إلى أن تمكنت قوات الأمن بالقليوبية من ضبطه وإعادة تقديمه للمحاكمة لتصدر المحكمة حكمها السابق بحقه.

القليوبية إضرام النيران محكمة جنايات بنها بنها

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